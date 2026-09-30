La Libertad Avanza busca sesionar el 21 de octubre por Malvinas y pasa el Presupuesto 2027 para noviembre

En medio de las turbulencias que provocó el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras, el oficialismo empieza a diseñar la hoja de ruta para terminar el año parlamentario en la Cámara de Diputados. En el corto plazo, La Libertad Avanza avizora una sesión para el 21 de octubre centrada en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras traslada la discusión del Presupuesto 2027 para noviembre.

Las especulaciones apuntan a una hipotética sesión para tratar la ley de leyes el 17 de noviembre, en el marco de un esquema de trabajo con varias reuniones informativas de la comisión de Presupuesto y Hacienda que arrancarían a mediados o fines de octubre.

El principal obstáculo que enfrenta el oficialismo para cumplir con el cronograma del proyecto enfocado en la soberanía de las Islas Malvinas radica en destrabar primero el conflicto asociado a la Ley de Tierras. Sin los números garantizados para la bancada oficialista, la oposición se prepara para pedir una sesión el 14 o 15 de octubre con el fin de rechazar el DNU 70, que incluye el artículo 154 de derogación de la Ley de Tierras cuya vigencia repuso la Corte Suprema con su fallo.

Para asegurar el quórum, los bloques opositores estudian incorporar al temario el proyecto vinculado a la protección social de la Discapacidad. La estrategia busca atraer a los sectores dialoguistas, a sabiendas de que se trata de un tema de fuerte impacto social que no pueden ignorar.

Frente a la amenaza opositora de voltear el mega decreto desregulatorio, la Casa Rosada analiza reintroducir restricciones a la compraventa de tierras a extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado —donde la oposición le amputó dos capítulos clave— y se encuentra pendiente de tratamiento en Diputados.

En tanto, el debate del Presupuesto 2027 perfila como eventual punto de largada el 20 de octubre, según pudo indagar la Agencia Noticias Argentinas. Para dicha jornada se aguarda la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes explicarán los lineamientos centrales, objetivos y alcances de la norma propuesta por el Ejecutivo.

El Gobierno se enfrenta al desafío de sancionar una norma de Presupuesto antes de fin de año para no repetir el escenario de 2024, cuando no logró aprobar la ley general de recursos y gastos del Estado para el ejercicio 2025. Para concretar ese objetivo, necesitará anudar acuerdos con los gobernadores afines y las bancadas dialoguistas.

Con información de N.A