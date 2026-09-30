El Vaticano confirmó que el sacerdote argentino Carlos Buela fue culpable de abusos sexuales

El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), por abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos contra jóvenes que integraban la congregación religiosa. La resolución fue comunicada este miércoles luego de que el Tribunal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación alcanzaran la «certeza moral» sobre la responsabilidad del religioso, quien falleció en Génova en 2023.

Según informó la Santa Sede, Buela fue considerado responsable de múltiples delitos contemplados en el canon 1395/2 del Código de Derecho Canónico, que sanciona las conductas sexuales ilícitas cometidas por miembros del clero.

La decisión se dio a conocer a través de un documento firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué Huerto; y la hermana Clara Echarte. Las autoridades explicaron que la difusión de las conclusiones busca «contribuir al restablecimiento de la verdad» y constituye «un acto de justicia» hacia las víctimas que denunciaron los daños sufridos.

Además, señalaron que el pronunciamiento servirá para avanzar en un proceso de revisión profunda dentro de las instituciones fundadas por el sacerdote, con énfasis en su espiritualidad, formación y apostolado.

Un proceso judicial que continuó tras la muerte del fundador

Carlos Miguel Buela creó el IVE en la Argentina en 1984. Con el paso de los años, la congregación católica extendió su presencia a distintos países de los cinco continentes con tareas abocadas a la evangelización, misiones, obras de caridad y medios de comunicación.

Las primeras denuncias públicas contra Buela se conocieron hacia 2010, cuando cerca de 20 seminaristas lo acusaron de haber cometido abusos sexuales y de utilizar su jerarquía para ejercer dominación sobre ellos. Frente a estos señalamientos, la Santa Sede abrió una investigación y dispuso medidas restrictivas contra el sacerdote.

Durante el proceso, el religioso rechazó las acusaciones e ingresó un escrito de defensa de 119 páginas donde argumentó que existía una maniobra de la Conferencia Episcopal Argentina para perjudicarlo y desestabilizar a la institución. Sin embargo, la hipótesis fue descartada en la investigación eclesiástica.

El trámite judicial continuó tras el fallecimiento de Buela en 2023 y atravesó dos instancias en la Iglesia hasta llegar a la confirmación emitida por los tribunales vaticanos.