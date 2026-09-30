Investigan la muerte de un soldado voluntario de 19 años en un regimiento del Ejército en San Juan

El joven fue encontrado sin vida durante la noche del martes.

Un soldado voluntario de 19 años murió mientras cumplía funciones en un puesto de guardia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, en San Juan. El hecho ocurrió durante la noche del martes en la unidad militar ubicada en Marquesado, departamento de Rivadavia.

La muerte fue confirmada por el Ejército Argentino, que informó que, tras lo ocurrido, se dio intervención al Juzgado Federal N° 5 de San Juan y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven fue encontrado sin vida cerca de las 20.30, mientras se encontraba de servicio en uno de los puestos de guardia dentro del predio militar.

Tras el hallazgo se activaron los protocolos correspondientes y comenzó una investigación judicial para determinar qué ocurrió durante los momentos previos y establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Investiga la Justicia Federal

En paralelo a la investigación judicial, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas. Las autoridades del Regimiento de Infantería de Montaña 22 quedaron a disposición del juzgado para aportar la documentación y los elementos que sean requeridos durante el proceso.

“Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal N° 5 de San Juan y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes”, informó el Ejército en un comunicado.

La fuerza también expresó su acompañamiento a los familiares, camaradas y seres queridos del soldado y señaló que las autoridades del regimiento mantienen contacto con la Justicia para colaborar con la investigación.

Hasta el momento, no fue informada oficialmente la identidad del joven ni se dieron precisiones sobre la causa de su muerte.

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 tiene su asiento en Marquesado, departamento de Rivadavia, y la investigación continuará bajo la órbita del Juzgado Federal N° 5 de San Juan.

Con información de TN.