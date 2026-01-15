Deportivo Viedma vuelve a la acción con una gira como visitante

El Estadio Mateo Migliore será la primera parada de Deportivo Viedma, en su regreso a la acción por la Liga Argentina de Básquet después del parate por las fiestas.

El rival será Centenario de Venado Tuerto, y el encuentro comienza este viernes 16 de enero a partir de las 21:30. El equipo rionegrino vuelve a salir a la cancha con la ilusión intacta y las ganas de seguir siendo protagonista. Actualmente marcha décimo en la Conferencia Sur.

El último partido del Depo fue el pasado 21 de diciembre, en la caída ante el imparable Provincial de Rosario, que con ese triunfo estiró su racha de victorias a ocho partidos y se acomodó en la cima de la tabla. Antes de eso, el equipo de Viedma había conseguido tres victorias al hilo y ahora intentará continuar por ese camino.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino se preparan para una gira de tres partidos como visitantes: luego de medirse con Centenario, el domingo 18 de enero volverán a enfrentarse con Provincial, esta vez en Rosario, y el martes 20 visitarán a Deportivo Norte (Armstrong). Todos los encuentros comienzan a las 21:30 y se pueden seguir por el BasquetPass.

El Depo, antes del descanso por las fiestas, anunció la llegada de Jeffrey Merchant ante la salida de Amen J. Cheeseman. Además, hace unos días le dio la bienvenida a Martiniano Mujica, quien con 17 años arribó desde Jorge Newbery de Carmen de Patagones y vestirá la camiseta del club en todas las competencias oficiales: torneo local U21, Primera División y Liga Argentina.

El fixture de la gira

Viernes 16/01 vs Centenario (Venado Tuerto)

Hora: 21:30

Domingo 18/01 vs Provincial (Rosario)

Hora: 21:30 hs

Martes 20/01 vs Deportivo Norte (Armstrong)

21:30 hs

TV: Todos los partidos se pueden ver por el BasquetPass.