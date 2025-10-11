Después de no estar con la Selección Argentina, Messi jugará con Inter Miami ante Atlanta United

Messi no jugó en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela y dirá presente en el duelo de Inter Miami ante Atlanta United.

Luego de estar ausente en el amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela por decisión del entrenador, Lionel Scaloni, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, dirá presente esta noche en el encuentro de Inter Miami ante Atlanta United, en la definición de la MLS. De todas maneras, el cuerpo técnico del combinado nacional espera que pueda reintegrarse a los entrenamientos y así sumar minutos en el próximo amistoso, ante Puerto Rico.

Si bien la ausencia de la Pulga ante Venezuela fue consensuada con el DT, quien después del partido confirmó que la decisión fue suya. «Messi no jugó por decisión mía», afirmó Scaloni, ante la consulta respecto de la presencia de Messi en los palcos y no en el campo de juego en el 1-0 en Miami.

Lo cierto es que, después de haber priorizado las Eliminatorias con la Albiceleste, la decisión esta vez fue que la Pulga pueda estar en las etapas decisivas de la MLS con Inter Miami y luego reintegrarse a los trabajos con la Selección.

Incluso el propio Messi anticipó su presencia ante Atlanta United con un video en sus redes sociales de previa del partido. La Pulga estará en el Chase Stadium, desde las 20.30, representando al equipo que comanda Javier Mascherano.

La idea es que luego pueda reintegrarse a los entrenamientos con la Albiceleste y así poder ver acción ante Puerto Rico, el próximo martes.

Por otro lado, después de lo que será el partido ante Puerto Rico, la Selección Argentina sabe que tiene dos amistoso más pactados para noviembre, previo a lo que será el sorteo del Mundial 2026, en diciembre.

El primero de esos partidos será ante Angola, en el país africano, el 11 de noviembre, mientras que el segundo estaba pactado para ser jugado en India, sin rival confirmado, pero podría modificarse.

Es que existe la posibilidad de que se mude la sede a África, incluso con el rumor de que Marruecos podría ser el rival elegido. De todas maneras, todavía no existe confirmación oficial y las próximas semanas serán claves para saber, finalmente, contra quién y dónde jugará su último amistoso del año la Selección Argentina.