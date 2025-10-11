En vivo: Cipolletti empata con Kimberley en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti empata 0 a 0 con Kimberley en La Visera de Cemento por el partido de vuelta en la primera serie de playoffs del Federal A rumbo al segundo ascenso.

El Albinegro perdió 1 a 0 la ida en Mar del Plata. Como tiene ventaja deportiva, le alcanza con una victoria por un gol para avanzar a la siguiente fase. Si empata o pierde, terminará la temporada hoy.

Para este encuentro, el Chango Cravero no pudo contar con Lucas Mellado, expulsado en la ida. En su lugar, se metió Matías Páez. Además, ingresaron Gustavo Mbombaj, Leandro Vella y Federico Acevedo por Nehuén García, Gonzalo Lucero y Nicolás Parodi.

Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Leandro Vella; Cristian Ibarra y Federico Acevedo.

Kimberley salió con: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Ricardo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Leonardo Verón, Santiago Vázquez, Mauricio Miori, Braian Cos; Ever Ullúa y Santiago Castillo.