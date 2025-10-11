Scaloni explicó el motivo de la ausencia de Messi en el primer amistoso de la Selección Argentina

El DT de la Selección Argentina habló de la ausencia de Messi ante Venezuela.

La Selección Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Una de las sorpresas en la previa del partido fue la ausencia de Lionel Messi, y una vez finalizado el encuentro, Lionel Scaloni explicó sus razones.

Por qué no jugó Lionel Messi ante Venezuela

“Decidí yo que Leo no juegue, queríamos probar a Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez). Fue una decisión mía, simplemente eso”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.

🎙️ Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Messi en el triunfo de #Argentina ante #Venezuela. pic.twitter.com/kwfZB9KhTP — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Además, agregó: “Esperemos ver como pasan los acontecimientos y esperemos que pueda estar (ante Puerto Rico)“.

Messi siguió el partido de Argentina ante Venezuela desde un palco en Miami.

A través de las redes sociales, la Albiceleste confirmó dos bajas de último momento: Lionel Messi y Franco Mastantuono no formarían parte del partido.

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. El capitán Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche“, escribieron.

El motivo de la ausencia de Messi es que jugará esta sábado con el Inter Miami ante Atlanta United en el Chase Stadium de Miami. El equipo rosa se define su clasificación y posición para los Playoffs de la MLS.

Día, horario y sede confirmados para el amistoso de Argentina vs. Puerto Rico

El encuentro tendrá lugar el martes 14 de octubre a las 21 en el Chase Stadium, la cancha de Inter Miami.