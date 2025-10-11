El insólito malestar de México antes de jugar con Argentina en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta a México en cuartos de final del Mundial. (Foto: @Argentina)

La FIFA determinó que la Selección Argentina Sub 20 cambie de hotel y se hospede en el mismo que México, rival al que enfrentará este sábado a las 20 por los cuartos de final del Mundial de la categoría. La decisión no cayó para nada bien en la delegación del combinado azteca.

Los medios de aquel país dejaron saber acerca de la incomodidad que causó la directiva del máximo organismo, algo habitual durante todo el certamen por temas organizativos.

En el que caso de la Albiceleste, la dirigencia fue notificada luego de la victoria del miércoles contra Nigeria.

El hotel en Santiago de Chile donde se hospeda la Selección Argentina.

Desde la concentración azteca se encargaron de manifestar el fastidio por esa decisión y aprovecharon para sembrar alguna suspicacia con lo que pueda pasar en la canchar. “Así se ha comportado la FIFA en este Mundial. Sabemos que con Argentina hay algo más”, declaró.

En la Selección Argentina desconocen hasta el momento qué puede llegar a suceder en caso de sortear con éxito el compromiso con México: si deberán cambiarse de hotel nuevamente o si permanecerán en el actual. La determinación seguramente se llegue a conocer una vez culminado el encuentro.