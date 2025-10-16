Día, horario y árbitro confirmado para la visita de Rincón a Santa Fe por los octavos del Federal A

Rincón ya tiene todo confirmado para el partido de ida frente a 9 de Julio.

El León disputará una nueva fase del Federal A este fin de semana. En esta etapa, jugará la ida en Rafaela y cerrará la serie como local. Los detalles.

Deportivo Rincón enfrentará a 9 de Julio por los octavos de la Revalida

Este domingo se jugará la final del Federal A entre Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar en el estadio Único de San Nicolás. El ganador de este partido ascenderá a la Primera Nacional, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad y accederá a los cuartos de final de la Revalida.

Pero además, este fin de semana se jugará los octavos de final de la Revalida. El único representante zonal es Deportivo Rincón, tras las eliminaciones de Cipolletti y Sol de Mayo. El León clasificó a esta epata tras vencer a Sportivo Las Parejas con un global de 5-2.

En octavos, el equipo neuquino enfrentará a 9 de Julio de Rafaela. El conjunto santafesino llega envalentonado a este cruce tras dar vuelta la serie contra Germinal con un contundente 5-0, luego de perder la ida por la mínima.

Día y horario confirmado para la visita de Rincón a Santa Fe por los octavos del Federal A

El Consejo Federal comunicó los días y horarios de los octavos de final de la Revalida. Deportivo Rincón viajará a Santa Fe y se medirá frente a 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam. En esta llave, nuevamente tendrá ventaja deportiva: si hay igualdad en el global, clasificará a la siguiente fase.

El encuentro se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 11 de la mañana. Además, el organismo designó a Enzo Silvestre como árbitro principal. La terna arbitral se completa con Mariano González y Maximiliano Moya como asistentes, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

La designación llama la atención, ya que el arbitro es santafesino y ya dirigió a Rincón anteriormente, con un resultado negativo para los neuquinos. Silvestre pitó en la derrota 0-2 del León, en el partido de ida frente a Las Parejas, disputado el pasado 5 de octubre.

La programación de los cruces del Federal A

Viernes 17:

Juventud Antoniana (Salta) vs Gimnasia (Chivilcoy) – 22:00

Sábado 18:

Douglas Haig (Pergamino) vs Argentino (Monte Maíz) – 20:30

Domingo 19:

9 de Julio (Rafaela) vs Deportivo Rincón – 11:00

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs Sportivo Belgrano – 16:00

Costa Brava vs San Martín (Formosa) – 17:00

Atenas (Río Cuarto) vs Sarmiento (La Banda) – 18:00

Lunes 20 de octubre: