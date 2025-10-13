Cruces confirmados del Federal A por el segundo ascenso: Rincón viaja a Santa Fe y tiene ventaja deportiva

Tras la finalización de la segunda etapa, ya se conocen los enfrentamientos por el segundo ascenso al Federal A. Los detalles.

Cruces confirmados del Federal A por el segundo ascenso

Este lunes se definieron los cruces de la tercera etapa de la Reválida por el Federal A. 14 equipos participarán de esta instancia, buscando el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Luego de que se definiera que Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar jugarán la final por el primer ascenso, esta mañana se cerró la segunda etapa de la Revalida con el partido de vuelta de Villa Mitre frente a Guillermo Brown de Madryn. Con la clasificación del equipo de Chubut, ya se conocen los cruces de la siguiente instancia.

Para definir los enfrentamientos, se armó una lista de posiciones de los equipos clasificados por su desempeño, donde el 1° enfrenta al 14°, el 2° al 13° y así sucesivamente. En esta etapa hay ida y vuelta y los ubicados entre el 1° y 7° puesto tienen ventaja deportiva en caso de igualdad en el global.

A la siguiente etapa (cuartos de final) avanzarán los siete ganadores y se le sumará el equipo que pierda la final por el primer ascenso. Allí, se armará una nueva tabla para determinar los cruces.

Los cruces de la Tercera Etapa de la Revalida del Federal A

Cruces por el segundo ascenso al Federal A: (los equipos de la izquierda tienen ventaja deportiva)

Sportivo Belgrano (Córdoba) vs Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Argentino (Monte Maíz) Douglas Haig (Pergamino) vs

Olimpo (Bahía Blanca) vs Kimberley (Mar del Plata)

Gimnasia (Chivilcoy) vs Juventud Antoniana (Salta)

San Martín (Formosa) vs Costa Brava (La Pampa)

Deportivo Rincón (Neuquén) vs 9 de Julio (Rafaela)

Sarmiento (Santiago del Estero) vs Atenas (Córdoba)

La ida se jugará el próximo fin de semana y la vuelta será el 2 de noviembre, ya que el fin de semana del 26 de octubre no habrá actividad deportiva por las elecciones nacionales.

Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar jugarán la final del Federal A: se definió la sede y fecha del partido

Este domingo se definió quiénes jugarán la final del Federal A, que se jugará en cancha neutral y decidirá al primer ascendido a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela, quien descendió la temporada pasada, buscará regresar a la segunda categoría. En semifinales, el equipo santafesino derrotó a Sportivo Belgrano con un global de 3-0. En el partido decisivo se medirá frente a Ciudad de Bolívar. El conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires buscará tener su primera experiencia en la categoría. Llegó a esta instancia luego de vencer a Argentino de Monte Maíz por 3-1.

El encuentro será el próximo domingo 19 de octubre en el estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar. La final contará con público de ambas parcialidades y en caso de igualdad en los 90 minutos, el primer ascenso se definirá por penales. El perdedor de esta final tendrá una segunda oportunidad: jugará los cuartos de final de la revalida, buscando el segundo ascenso.