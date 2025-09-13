Dibu Martínez brilló con dos atajadas tremendas y la valla invicta en su regreso al arco de Aston Villa

Emiliano Dibu Martínez tuvo su estreno oficial en la actual temporada de la Premier League con Aston Villa tras su pase frustrado a Manchester United con una actuación destacadísima ante Everton, en el 0-0.

El arquero, que no había sido tenido en cuenta por el entrenador Unai Emery en el comienzo de la campaña 2025/26, hoy volvió custodiar los tres palos del conjunto villano y se lució con dos tapadas memorables y mantuvo su arco en cero.

Las tremendas atajadas de Dibu Martínez en su regreso al arco de Aston Villa

"Dibu Martínez"



Por la impresionante atajada que hizo en el partido del Aston Villa ante el Everton por la Premier League. No lo quiso absolutamente nadie pero el tipo sigue callando bocas, sigue repartiendo pija argentina a todos el hijo de re mil puta.

El club de Birmingham tenía una visita de riesgo para medirse con el encumbrado Everton, que viene de dos triunfos consecutivos. Tras este empate, los villanos sumaron su segunda unidad en la temporada y siguen en zona de descenso.

Ufff, brutal reacción del Dibu Martínez para SALVAR EL ARCO DEL ASTON VILLA.



Ufff, brutal reacción del Dibu Martínez para SALVAR EL ARCO DEL ASTON VILLA.

La cara de los hinchas de fondo dice todo… 🤯🇦🇷

En Everton fue suplente y no ingresó el ex Racing Carlos Alcaraz, quien tuvo un gran comienzo de temporada para los Toffees.

A los quince minutos el arquero marplatense con una atajada con su pierna izquierda tras un remate de Jack Grealish que sufrió un desvío en el camino.

En la segunda mitad, el mejor arquero del mundo se volvió a lucir con una volada espectacular a puro reflejo ante un cabezazo a quemarropa de Michael Keane. El argentino mandó la pelota al córner con un manotazo salvador.

En la próxima fecha, Aston Villa visitará a Sudnerland mientras que Everton jugará el clásico ante Liverpool en Anfield.



