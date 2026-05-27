La leña del Plan Calor en Bariloche llegará a 500 familias más: son 4.300 beneficiarios

El Plan Calor de la Municipalidad de Bariloche entrega dos metros cúbicos de leña en el invierno. Comenzó la distribución esta semana. Foto: Chino Leiva

El operativo del Plan Calor municipal que llega a unas 4.300 familias de Bariloche comenzó esta semana con la primera entrega del material para calefaccionarse, especialmente orientado a personas que no cuentan con gas natural.

La Municipalidad de Bariloche invirtió este año 645 millones de pesos en la compra de unos 8.600 metros cúbicos de leña, tras una licitación realizada el mes pasado que amplió la cantidad de material combustible comprado en 1.000 metros cúbicos, debido a la demanda.

En paralelo, el gobierno provincial a través de la secretaría de Energía realiza el programa de distribución de garrafas de gas -que será oficialmente lanzado mañana- y que el año pasado alcanzó unas 60.000 garrafas en distintos puntos de la cordillera, entre ellos beneficiarios de Bariloche, y de localidades de la Región Sur.

El Plan Calor de la Municipalidad de Bariloche entrega dos metros cúbicos de leña en el invierno. Comenzó la distribución esta semana. Foto: Chino Leiva

En la órbita municipal, Fabián Zúñiga, secretario de Desarrollo Humano, dijo que este invierno se prevé llegar con la leña a unas 500 familias más que el año anterior. “Hay mucha gente que se viene a vivir a Bariloche en busca de oportunidades y necesita la ayuda de la leña por las temperaturas que tenemos. Hoy la gente necesita el recurso de la leña, sabemos que no alcanza pero es la ayuda que el municipio puede dar”, afirmó.

El funcionario dijo que el martes comenzó la entrega del primer metro cúbico de leña a las familias anotadas, a través de un cronograma que asiste barrio por barrio todos los sectores del ejido municipal. Una vez que concluya la primera tanda, que se estima en un mes de recorridas, se iniciará la entrega del segundo metro cúbico.

“El año pasado compramos 7.600 metros cúbicos y no alcanzó, tuvimos que salir a comprar a último momento. Ahora tenemos la previsión y sumamos 1.000 metros cúbicos más en la licitación”, explicó Zúñiga a Diario RÍO NEGRO.

El municipio tiene un aceitado mecanismo de armado de los listados de las familias beneficairas del Plan Calor, confeccionados con el apoyo de las Juntas Vecinales, los Centros de Atención y Articulación Territorial (CAAT) y las Delegaciones Municipales.

“Se entrecruzan datos y se busca que llegue a todos los que lo necesitan porque para muchas familias conectarse a la red de gas significa una inversión enorme que hoy no puede costear”, señaló Zúñiga quien destacó que la contrapartida provincial con la garrafa también significa una ayuda para las familias más vulnerables ante el frío.

La totalidad del acopio de la leña se realiza en dependencias de la Leñera Municipal, donde el personal preparó de antemano los metros cúbicos correspondientes a cada beneficiario.

El cronograma de entrega comenzó en los CAAT de los barrios Matadero (CAAT 1), Don Orione (CAAT 10), y los sectores de La Lomita y Abedules (CAAT 5/6); continuó este miércoles en Quimey Ruca, Pilar 2 y Santo Cristo; el jueves será el turno de Ñireco Norte, Pilar 2 y 10 de Diciembre; y el viernes los sectores de Mari Mari, El Progreso y el Triangulito.

Provincia llega a las Comisiones de Fomento

En las 34 Comisiones de Fomento de Río Negro la ayuda de la leña del Plan Calor llega a través del gobierno provincial con compras descentralizadas que realizan los propios comisionados.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, destacó la “decisión política del Gobierno de darle autonomía a las Comisiones de Fomento mediante la transferencia de los fondos para la compra de la leña”.

Este año se comprarán 1,5 millones de kilos de leña en total para unas 2.241 familias beneficiarias de los distintos comisionados y parajes, con una inversión de 780 millones de pesos.

Con este esquema, cada familia beneficiaria, incluida en los listados de los comisionados, recibe 650 kilos de leña. “Este sistema permite que llegue la mejor leña posible, que lo compren los comisionados directamente”, destacó Muena quien recordó que años atrás las compras centralizadas generaban algunos reclamos cuando la leña no llega en buenas condiciones o era de mala calidad, algo que ahora se busca evitar con el control directo y cercano de los comisionados.

La mayoria de los parajes ya compraron su leña con los recursos provinciales y en los lugares de más difícil acceso la entrega se realiza con ayuda del Splif. Además el ministerio envió un camión con 30.000 kilos de leña a Maquinchao, para asistir a parajes cercanos; mientras que en las próximas semana hará lo mismo con Los Menucos y Comallo.

Muena destacó que en algunos parajes o localidades hay menos beneficiarios del Plan Calor por las conexiones de gas natural luego de la obra del gasoducto de la Región Sur.