Se conoció el motivo del pase frustrado de Dibu Martínez al Manchester United

El futuro de Dibu Martínez respecto a su carrera es una incógnita. El arquero campeón del mundo se sumará a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias tras la caída de su pase al Manchester United y ser relegado en el Aston Villa.

Tanto él como su entorno estaban confiados en que la operación con los Diablos Rojos tendría un desenlace airoso para el argentino. Incluso su compatriota Lisandro Martínez lo recomendó como reemplazante de André Onana y mantuvo charlas directas con el técnico Ruben Amorim durante junio y julio.

Sin embargo, en las últimas horas, el medio The Athletic informó que en Old Trafford destacaron sus cualidades, pero nunca hubo un ofrecimiento concreto. Luego, en plena pretemporada, la propuesta fue un préstamo que se diluyó rápidamente.

El contrato vigente del Dibu, que corre hasta 2029, supera en cifras al de Onana, y el Aston Villa pedía más de 30 millones de libras para liberarlo, lo que terminó de frustrar la transferencia. Por su lado, el argentino mantuvo la esperanza hasta el cierre del mercado, pero el United finalmente eligió fichar al belga Senne Lammens.

Tras la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el campeón del mundo deberá definir su futuro. Su actual entrenador, Unai Emery, no ocultó su malestar por la situación y, tras dejarlo fuera del último partido de los Villanos sentenció: “El titular es Marco Bizot. Se acabó el tiempo.”

Sobre la mesa, Dibu Martínez tiene ofertas del Galatasaray y de clubes de Arabia Saudita, pero su intención es continuar en la Premier League para llegar en plenitud a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.