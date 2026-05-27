Desapareció una adolescente de 14 años en Córdoba y detuvieron al hombre que la vio por última vez

En Córdoba se activó una Alerta Sofía ante la desaparición de una adolescente de 14 años. La joven identificada Agostina Vega fue vista por última vez el sábado, cerca de las 22.30 en el barrio General Mosconi.

Mientras se intensifica la búsqueda, las autoridades informaron que detuvieron a un hombre como sospechoso por haber sido la última persona que la habría visto ese día.

Desaparición de Agostina Vega

Agostina Vega salió de la casa de su madre el sábado por la noche y hasta el momento, no hay rastros de su paradero. Ese día, su familia la vio subirse a un remis conducido por un hombre conocido en la zona que la trasladó hasta la esquina de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

El conductor relató que trasladó a la adolescente y en ese lugar, la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años quien pagó el viaje. Luego de que se bajó del vehículo, Vega se habría subido a otro Volkswagen Gol de color rojo.

Desde ese momento, su familia le perdió totalmente el rastro ya que la adolescente dejó de responder llamadas y mensajes. Su celular empezó a dar apagado.

En diálogo con medios, la abuela de la joven aseguró que, antes de desaparecer, su nieta le envió un audio de WhatsApp a una amiga en el que le decía que iba a buscar un «regalo sorpresa» para su madre, lo que alimenta la sospecha de la mujer de que Agostina habría sido engañada por el detenido.

En el parte de búsqueda, las autoridades recordaron que al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven).

Detuvieron a un sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

En las últimas horas se detuvo al hombre de 32 años tras ser señalado como sospechoso en la desaparición de Agostina.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de Córdoba informaron que el arrestado es la persona que recibió a la chica cuando bajó del remis y sería un conocido de la familia.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó secreto de sumario. Como parte de la investigación, ya se ordenaron más allanamientos que se realizarán en las próximas horas.

El sospechoso habría asegurado ante las autoridades que no vio a la menor y negó cualquier vínculo con su desaparición.

Con información de Infobae