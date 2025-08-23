SUSCRIBITE
Dibu Martínez volvió al arco en Aston Villa y no pudo evitar la caída ante Brentford

Tras cumplir la fecha de suspensión en la primera fecha de la Premier League, el argentino regresó a la titularidad en el conjunto de Unai Emery, que perdió 1-0 en Londres. Mirá el video.

En su regreso, Dibu Martínez no pudo evitar el tanto del Brentford.

Emiliano Dibu Martínez no tuvo un feliz regreso al arco de Aston Villa ya que su equipo perdió 1-0 en su visita a Brentford, por la segunda jornada de la Premier League. El argentino no había atajado en la primera fecha en el empate sin tantos con Newcastle porque había sido expulsado en la última jornada de la Premier League pasada y debía cumplir una fecha de suspensión.

Tras el gol de Enzo Fernández en la goleada de Chelsea sobre West Ham (5-1) y la sobria actuación de Cuti Romero en el triunfo 2-0 de Tottenham en campo de Manchester City, llegó el turno de Dibu Martínez.

Esta tarde en campo de Brentford, el guardameta del seleccionado argentino volvió a custodiar los tres palos del arco del equipo de Unai Emery.

Y no tuvo un comienzo feliz Dibu Martínez: a los 13 minutos el local se puso en ventaja por intermedio de Dango Ouattara, quien aprovechó una seguidilla de errores defensivos del Villa, y tras un rebote en el arquero argentino, definió de zurda.

Al cuarto de hora el también marplatense Emiliano Buendía saltó al campo de juego en lugar del lesionado Boubacar Kamara.

El elenco de Birmingham no tuvo ideas para igualar el partido y, con el correr de los minutos, el equipo local se fue enamorando de la ventaja mínima y la defendió con uñas y dientes hasta el final.

Aston Villa ahora buscará recuperarse en condición de local ante Crystal Palace, mientras que Brentford visitará al ascendido Sunderland, que esta fecha perdió 2-0 con el también ascendido Burnley.


Comentarios