Claudio Echeverri debutó en Bayer Leverkusen: así fueron sus primeros minutos en la Bundesliga

Claudio Echeverri tuvo su esperado debut en la Bundesliga con la camiseta del Bayer Leverkusen. Diablito ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo en lugar del argelino Ibrahim Maza ante el Hoffenheim por el estreno del torneo alemán.

A pesar de la derrota 2-1 del Bayer, el argentino de 19 años sumó sus primeros minutos oficiales en su nuevo club, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras las bajas que tuvo en el último mercado de pases.

Diablito que llegó desde Manchester City en busca de continuidad, disputó 12 minutos (incluido el tiempo agregado), en los que tocó 11 veces la pelota, acertó los cinco pases que intentó, completó una gambeta y perdió la pelota dos veces. El estreno del argentino fue clave para empezar a ganar rodaje en un fútbol exigente como el alemán.

El encuentro tuvo como protagonistas al exLiverpool Jarell Quansah, autor del 1-0 para Leverkusen, mientras que Fisnik Asllani y Tim Lemperle marcaron los tantos de la remontada para Hoffenheim.