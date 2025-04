Diego Simeone, afuera de todas las competencias con el Atlético de Madrid: «Tampoco es para pedir perdón»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se refirió a la dura eliminación de su equipo en la Copa del Rey tras caer por 1-0 ante el Barcelona en el estadio Metropolitano. En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino destacó el rendimiento de su plantel a pesar que quedó afuera de la competencia.

“No hemos tenido un primer tiempo bueno, tampoco para pedir perdón”, comenzó el Cholo en la conferencia de prensa tras la caída que se sumó a la reciente eliminación frente al Real Madrid por penales en los octavos de final de la Champions League.

El Atlético Madrid quedó fuera de la Copa tras igualar 4-4 en la ida y perder por la mínima diferencia en la vuelta. Esta eliminación se suma a la reciente caída en Champions League ante el Real Madrid por penales, y a un presente difícil de remontar en La Liga. Los rojiblancos se encuentran a nueve puntos del líder Barcelona, a falta de nueve jornadas.

«En el fútbol a veces atraviesas situaciones en las que el rival es superior, pero en el segundo tiempo competimos muy bien y pudimos llegar al empate. No me esperaba jugar todo el partido como el segundo tiempo, jugamos ante un gran rival y tenemos que aceptar el lugar que tenemos«, analizó.

A pesar de los resultados adversos, el Cholo eligió destacar el rendimiento de sus jugadores. “El equipo está compitiendo muy bien, vamos a seguir compitiendo de la misma manera, con el mismo trabajo que estamos haciendo y focalizarnos en la Liga y desde el viernes nos focalizaremos en el Sevilla”, aseguró.

Por último, el DT argentino se mostró contundente ante la comparación sobre los otros “grandes” del fútbol español en el último tiempo. “No tengo dudas de que el club es crecimiento puro, hemos traído grandes jugadores que están rindiendo a un alto nivel. Estamos compitiendo bien en Champions, en Liga y en Copa, no me muevo de esto que comento”, cerró.