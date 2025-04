Barcelona eliminó a Atlético de Madrid y habrá clásico en la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid perdió 1-0 con Barcelona en el estadio Metropolitano por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. El conjunto catalán definirá el certamen ante Real Madrid en un superclásico que promete y mucho.

Ferrán Torres marcó el único tanto de la noche en Madrid con una gran definición y le dio la clasificación al elenco de Hansi Flick. La final de la Copa del Rey se jugará el próximo 26 de abril, en Sevilla.

LAMINE YAMAL WITH A WORLD CLASS BALL TO FERRAN TORRES TO OPEN THE SCORING IN THE COPA DEL REY SEMIFINAL 😮‍💨 pic.twitter.com/RHOMWjIfT3