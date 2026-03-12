Djokovic perdió ante Draper y quedó eliminado: la increíble maldición del serbio en Indian Wells

Novak Djokovic luchó, estuvo muy cerca, pero se despidió del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista más ganador de Grand Slams no pudo contra el británico Jack Draper, que ganó un partidazo por 4-6, 6-4 y 7-6 en 2 horas y 35 minutos de juego.

Draper saluda a su «ídolo de la infancia» tras derrotarlo.

La primera manga tuvo servicios sólidos de ambos lados. El único quiebre del set llegó en el décimo juego, cuando Djokovic aprovechó la oportunidad y comenzó arriba en el marcador.

Ya en el segundo set, Draper empezó con un break pero el serbio no se rindió y volvió a romper el servicio para igualar la manga por 3-3. Pero el parcial se lo llevaría el tenista de 24 años tras un segundo quiebre cuando el partido estaba 4-4.

En el definitorio, el desarrollo sería muy parecido al anterior. Draper quebró en el tercer juego y se puso 2-1 adelante con su servicio. Cuando todo parecía servido para el campeón defensor, la leyenda de 38 años quebró cuando Draper sacaba para partido. El encuentro se fue al tiebreak, que se definió por detalles (7-5).

La jugada del partido se produjo en el inicio del tercer set. El actual número 3 del mundo se quedó con un punto maratónico, que tuvo 26 golpes en total, globos precisos, drop-shots milimétricos y desplazamiento de ambos de un rincón al otro.

Novak Djokovic wins "the best point you will ever see" pic.twitter.com/qyT2Rlnmas — asud (@asud683385) March 12, 2026

Con la caída ante Draper, el balcánico no pudo cortar una increíble maldición en suelo californiano. A pesar de haberse quedado cinco veces con el título (2008, 2011, 2014, 2015, 2016) y ser el máximo ganador junto a Federer, el serbio acumula 10 años sin llegar a los cuartos de final de Indian Wells.

Alcaraz y Sinner juegan los cuartos de final

Este jueves se juegan los cuartos de final de Indian Wells, con Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) como protagonistas. El español jugará en el último turno frente a Cameron Norrie (29°). El encuentro comenzará a las 23.

Por otro lado, el italiano, que busca su primer título en California, se verá las caras contra el estadounidense Learner Tien (27°). El duelo será a partir de las 17. Los otros dos partidos serán: Fils vs. Zverev y Draper vs. Medvedev. Toda la acción se puede seguir a través de ESPN.