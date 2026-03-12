Tras los silbidos en la Bombonera, Úbeda habló del momento de Boca: «Nos está faltando la puntada final»

Después del empate 1-1 frente a San Lorenzo en la Bombonera, por la décima fecha del torneo Apertura, Claudio Úbeda analizó el momento que atraviesa Boca y reconoció el malestar de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos.

En conferencia de prensa, el entrenador sostuvo que percibe una mejora en el funcionamiento del equipo, aunque admitió que esa evolución todavía no se refleja en los resultados. «Lógico que entiendo a los hinchas. Lo primero que hacemos es entenderlos y saber que no se van conformes. Necesitan que el equipo gane además de jugar bien”, expresó en conferencia de prensa.

Boca se había puesto en ventaja durante el clásico, pero no logró sostener el resultado y San Lorenzo llegó al empate en el segundo tiempo. Para Úbeda, allí estuvo uno de los puntos clave del partido.

“Nos está faltando esa puntada final que nos dé la tranquilidad de ganar los partidos”, remarcó el DT.

El técnico explicó que el equipo intentó sostener la intensidad ofensiva cuando ganaba 1-0, pero en esa búsqueda llegó la igualdad del Ciclón. «En la vorágine de seguir buscando nos llegó el empate y eso fue lo que nos golpeó», analizó.

Más allá del resultado, el entrenador destacó la actitud del plantel y aseguró que percibe compromiso en el día a día. Según contó, el vestuario reflejó la frustración del equipo por no haber podido quedarse con los tres puntos.

“Este plantel tiene hambre, no tengo dudas. El equipo mostró ganas de ganar. Entró al vestuario enojado, con cara de no haber tenido el resultado positivo que queríamos”, señaló.

Otro de los ejes de la conferencia fue la reprobación de los hinchas hacia el entrenador y su cuerpo técnico, que volvieron a escuchar silbidos en la Bombonera. Úbeda aseguró que comprende la exigencia del público y que el objetivo es revertir esa imagen.

“Yo sé la exigencia que impone el hincha de Boca, lo tengo súper claro. Lo primero que queremos es revertir esa opinión que el hincha tiene sobre nosotros, y eso se hace trabajando e insistiendo”, afirmó.

Sifón también insistió en que observa una evolución desde el partido de Copa Argentina disputado en Salta, aunque admitió que el gran desafío es trasladar esa mejora al marcador. “El equipo evidenció una mejora, pero entendemos que la tenemos que trasladar a resultados. Eso es lo que nos incomoda”, concluyó.