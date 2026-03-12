La Finalissima podría jugarse en el Santiago Bernabéu: la contundente postura de AFA

El mundo del futbol está en vilo por la Finalissima. El partido que deben disputar la Selección Argentina y España no se jugará en Qatar y todo indica que se realizará en Europa.

Desde el viejo continente, lo que transcendió en las últimas horas es que el Santiago Bernabéu pica en punta para ser la sede. El encuentro se disputaría en la casa del Real Madrid, pese a que se habían barajado otras posibilidades como Roma, París o Lisboa.

El Bernabéu, muy cerca de recibir la Finalissima.

Pero hace instantes se conoció que la AFA no aceptaría jugar la Finalissima «de visitante». La idea de la federación argentina es disputar el encuentro en un terreno neutral. Tras esta respuesta, la decisión recaerá en la CONMEBOL, que tendrá la última palabra. La sede del partido se definirá en las próximas 48 horas, antes del término de esta semana.

Una de las alternativas viables es Londres. El mítico Wembley no estará disponible en esa fecha, pero la capital inglesa tiene gran variedad de estadios para recibir un partido de esta talla. Quien ya está descartado es Miami (Hard Rock Stadium), que estará ocupado con el Miami Open.

La gran dificultad para elegir nueva sede es la capacidad del estadio. El recinto escogido debe tener al menos 80 mil espectadores, un número parecido al Lusail (capacidad para 90 mil personas).

A falta de solo dos semanas para el duelo, también resta definir la lista de convocados de Lionel Scaloni. Los futbolistas argentinos se conocerán a mas tardar el lunes, luego de que se confirme la nueva sede.

Además, está en duda el segundo amistoso de esta fecha FIFA, que el seleccionado argentino disputaría contra Qatar el 31 de marzo. De no concretarse, solo se llevará a cabo un partido y el cuerpo técnico aprovechará para realizar diversos entrenamientos con los futbolistas convocados.