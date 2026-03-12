Franco Colapinto analizó el rendimiento de Alpine ante del GP de China: «Corremos bien, pero no estamos donde queríamos»

Franco Colapinto se prepara para una prueba exigente, el Gran Premio de China, que corresponde a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1. En la previa a su debut en el circuito de Shanghái, el bonaerense repasó el impactante episodio que protagonizó en la carrera inaugural de la temporada en Australia.

En diálogo con ESPN, el argentino explicó que el principal objetivo será adaptarse rápidamente tanto al auto como al circuito, especialmente en un fin de semana que tendrá formato sprint y ofrecerá muy poco tiempo de preparación.

«Será importante adaptarse rápidamente al auto y a la pista. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes«, señaló Colapinto.

El bonaerense remarcó que el trazado chino presenta varias exigencias, entre ellas la gestión de energía de la unidad de potencia, un aspecto clave en el rendimiento del monoplaza. “Esta pista es bastante complicada y con la unidad de potencia también habrá que adaptarse a la gestión de energía”, explicó.

De todos modos, Colapinto relativizó el hecho de correr por primera vez en Shanghái y recordó que ya atravesó situaciones similares durante su llegada a la Fórmula 1. «Todo es nuevo, pero ya estuve en estas situaciones antes. He tenido muchos fines de semana con circuitos que conocía muy poco», sostuvo.

Sobre el presente de Alpine y la competitividad del monoplaza en el arranque de la temporada, el piloto argentino reconoció que el equipo aún atraviesa un proceso de adaptación. «Estos autos nuevos son difíciles. Son procesos y adaptaciones que todos van haciendo, los sistemas van a mejorar. Las carreras las corremos bien y con mucho huevo. En performance no estamos donde queríamos, estamos trabajando con el equipo”, indicó.

El piloto también se refirió al proceso de adaptación que atraviesa Alpine con la unidad de potencia Mercedes. Según explicó, todavía queda margen para optimizar su rendimiento a lo largo de la temporada.

“Falta bastante para maximizar al 100% la unidad de potencia, pero creo que ni Mercedes lo está haciendo todavía. Es un proceso que lleva tiempo, carreras y pruebas”, analizó.

Con información de ESPN

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo:

Práctica Libre 1 – 00:30

Clasificación Sprint – 4:30

Sábado 14 de marzo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 00:00

Clasificación – 4:00

Domingo 15 de marzo: