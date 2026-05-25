Por qué Juanfer entró tarde y la salida de Acuña: el parte médico de River que explica los cambios con Belgrano

En el día posterior a la derrota con Belgrano en la final del Apertura de la Liga Profesional, River confirmó el parte médico de algunos de sus futbolistas y, de esa manera, justificó algunos de los cambios más discutidos que hizo el Chacho Coudet.

Juanfer Quintero apenas jugó unos minutos y entró con el partido 3-2 abajo ya casi en el tiempo de descuento. De acuerdo a lo que se conoció hoy, la demora en el ingreso del colombiano fue por una cuestión física.

El jugador arrastra una sinovitis en la rodilla izquierda y esa sería la razón por la que no entró antes en la final. El futbolista integra la lista de 26 convocados de Colombia al Mundial y está en duda para el último partido del Millonario en el semestre, el miércoles ante Blooming por la Sudamericana.

Con menos tiempo en cancha de lo que le gustaría, Juanfer podría buscar otro rumbo luego de la Copa del Mundo. Si no puede estar contra Blooming, sus últimos minutos en River podrían ser los de ayer en Córdoba.

Además, se confirmó que Marcos Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho. El Huevo salió con el partido 2 a 1 arriba y lo reemplazó Germán Pezzella.

El zapalino, que estaría entre los 26 de la lista de Scaloni para el Mundial, tiene un pie afuera del partido del miércoles contra Blooming. Sin Matías Viña, también lesionado, jugaría Facundo González.

Los otros dos que entrenaron diferenciado fueron Gonzalo Montiel, que se recupera de un desgarro y Aníbal Moreno que se infiltró para jugar la final después de un esguince en la rodilla. Recién volverían a tener minutos en el Millonario post Mundial.