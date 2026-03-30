Dolor por la muerte de Danto Emilio Cide, socio fundador del Roca Rugby Club

Los inicios y la historia del Roca Rugby Club no se pueden explicar sin la figura de «Danto» Emilio Cide, uno de los socios fundadores de la institución que murió a los 76 años.

«Dejó su huella tanto como jugador como en su rol de formador. Socio fundador, acompañó el crecimiento del club en una etapa clave, marcada por el esfuerzo y el compromiso de quienes lo construyeron desde adentro», destacaron desde el Roca RC.

«Su legado perdura en los valores que supo transmitir: compañerismo, dedicación y sentido de pertenencia, pilares fundamentales de nuestro deporte», agregaron.

Su rol de formador marcó a fuego a los jugadores a los que entrenó. Siempre le destacaron su manera de inculcar valores para el deporte y la vida. Fue entrenador durante más de 30 años.

Padre de seis hijos, Cide fue un reconocido vecino de la ciudad. También fundó una empresa de transporte y escribió el libro «Desde que tengo conciencia» en el que indagó en la historia de sus abuelos inmigrantes y su llegada al Alto Valle.