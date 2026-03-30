Dolor por la muerte de Danto Emilio Cide, socio fundador del Roca Rugby Club
"Danto" Emilio Cide murió a los 76 años y será recordado como uno de los socios fundadores del Roca Rugby Club.
Los inicios y la historia del Roca Rugby Club no se pueden explicar sin la figura de «Danto» Emilio Cide, uno de los socios fundadores de la institución que murió a los 76 años.
«Dejó su huella tanto como jugador como en su rol de formador. Socio fundador, acompañó el crecimiento del club en una etapa clave, marcada por el esfuerzo y el compromiso de quienes lo construyeron desde adentro», destacaron desde el Roca RC.
«Su legado perdura en los valores que supo transmitir: compañerismo, dedicación y sentido de pertenencia, pilares fundamentales de nuestro deporte», agregaron.
Su rol de formador marcó a fuego a los jugadores a los que entrenó. Siempre le destacaron su manera de inculcar valores para el deporte y la vida. Fue entrenador durante más de 30 años.
Padre de seis hijos, Cide fue un reconocido vecino de la ciudad. También fundó una empresa de transporte y escribió el libro «Desde que tengo conciencia» en el que indagó en la historia de sus abuelos inmigrantes y su llegada al Alto Valle.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar