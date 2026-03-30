Golf Club General Roca: Huisman y Pimentel los dueños del torneo Apertura

Gastón Huisman, en la principal de caballeros, y Maritza Pimentel, en única, que adjudicaron el torneo Apertura Solar Urbano que se disputó en el Golf Club General Roca, sobre 18 hoyos, en la modalidad por golpes. Un buen número de aficionados locales participó de la primera competencia oficial de la temporada.

Con 69 impactos, Huisman dejó en el camino a tres que terminaron con 70: Pablo Troncoso, Lucas Tironi e Ignacio Orazi. Gerardo Aubone completó el top 5 en la división de 8 a 15 de handicap. Pimentel, por su parte, venció por tres golpes a Florencia Jaureguiberry (76-79), luego de una recorrida marcada por la paridad.

Los varones se repartieron en tres divisiones y la victoria en 15-25 quedó en poder de Miguel Becerra, quien también ganó con 69. Más atrás quedaron Rody Roberts (71), Julio Pratesi (71), Juan Eduardo Catalino (72) y Alejandro López (72).

Y en 25-54, la de más alto handicap, Félix Gobich cerró con un neto de 61, para superar a Víctor Mojica (67), Esteban Rial (68), Claudio Hernández (70) y Adrián Poggi (73).

Los premios especiales se los repartieron entre Pimentel y Marcelo Murillas, dueños del best approach, y Jaureguiberry y Lucas Martínez, que se quedaron con el best drive. El mejor gross del torneo Apertura fue para Pablo Troncoso, con una marca de 70 impactos.









