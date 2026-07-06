Donald Trump admitió recurrir a la FIFA y pedir una revisión del caso Balogun

Crece la polémica por la decisión sin precedentes de la FIFA respecto al jugador norteamericano.

El presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, admitió hoy haber intervenido ante Gianni Infantino para que la FIFA revise la sanción al delantero del combinado norteamericano Folarin Balogun, expulsado ante Bosnia en el pasado partidos de 16avos de final del Mundial 2026.

El hecho en cuestión, la quita de la sanción y la posibilidad de disputar el encuentro de esta noche ante Bélgica por los octavos de final, indudablemente es uno de los mayores escándalos en la historia de las Copas del Mundo. Un suceso sin precendentes.

Esta mañana, nada menos que la UEFA emitió un comunicado repudiando fervientemente la decisión de la FIFA, esperando que se vuelva atrás con la decisión, algo que parece difícil imaginar.

🇺🇸 | MUNDIAL 2026: La FIFA retira la tarjeta roja al goleador estadounidense Balogun tras una llamada de Trump a Infantino: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP". pic.twitter.com/UTu8NZbxDa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 5, 2026

Se dice que Trump también llamó a Mauricio Pochettino, el entrenador argentino de EEUU, para contarle su gestión, según cuentan también los medios que habían adelantado esta información, como AP y The New York Times.

“Este árbitro (Raphael Claus), que es un poco sospechoso si revisás su historial, tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, expresó Trump.

«No pensé que fuera una falta. Me pareció que eran dos grandes atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados. No fue un caso de alguien golpeando a otro en la cara, ni nada por el estilo. Eso sería diferente. Creo que sería terrible si no le permitieran, ya saben, a un jugador estrella, quizás el mejor, o al menos uno de los mejores del equipo, jugar», remarcó.