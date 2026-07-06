Abusó de su nieta de 9 años en Neuquén y lo declararon culpable tras la anulación de un juicio previo

Un tribunal penal declaró de forma unánime la responsabilidad de un hombre acusado de abusar sexualmente de su nieta de 9 años. La resolución llega tras un complejo proceso judicial, luego de que un fallo anterior que lo había absuelto fuera anulado por fallas en la valoración de la prueba.



El tribunal de juicio actual, integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso, dictaminó de manera unánime que el acusado es autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

Un segundo juicio tras una absolución anulada

Este es el segundo juicio de responsabilidad que enfrenta el imputado por el mismo hecho. En la primera instancia, un tribunal anterior lo había absuelto bajo el beneficio de la duda.

Sin embargo, tras una apelación, un Tribunal de Impugnación intervino y detectó severas irregularidades en el proceso anterior. En esa instancia, el TI determinó que el primer tribunal no valoró de manera adecuada las pruebas aportadas por la fiscalía y la querella, por consecuencia declaró la nulidad absoluta de la sentencia absolutoria.

Luego ordenó el reenvío de la causa y la realización de este nuevo debate con un cuerpo de magistrados totalmente renovado.

El tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso, declaró culpable al acusado.

Pruebas contundentes

A diferencia del primer proceso, los jueces Guaita, Encina y Pelosso consideraron que los elementos probatorios presentados en esta ocasión fueron contundentes. Según argumentaron en su fallo, las pruebas lograron acreditar la existencia del abuso más allá de toda duda razonable.

Próximos pasos: Con la declaración de culpabilidad ya firme, el proceso entra en su etapa final. En una próxima audiencia de cesura se debatirán los años de prisión que le corresponderá cumplir al condenado.