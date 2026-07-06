Neuquén celebró la danza con un encuentro multitudinario en el Ruca Che

Treinta y siete elencos participaron de la primera edición de Pulso Neuquino, que reunió a más de 1.700 personas en el Estadio Ruca Che. Gentileza.

Más de 600 bailarines y bailarinas de toda la provincia protagonizaron este sábado una nueva edición de Pulso Neuquino – Territorio que Baila, un encuentro que convirtió al Estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén en un gran escenario para celebrar la diversidad de las danzas y el trabajo de los elencos locales.

La jornada, con entrada libre y gratuita, convocó a más de 1.700 personas y reunió a 37 academias, compañías y grupos independientes provenientes de distintas localidades neuquinas. El evento fue transmitido en vivo por RTN y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, junto a autoridades provinciales y municipales.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la importancia de generar espacios donde los artistas puedan mostrar el trabajo que desarrollan durante todo el año. Además, remarcó que el encuentro forma parte de una política de fortalecimiento de la actividad cultural y valoró la puesta en valor que atraviesa el estadio Ruca Che, con obras de mantenimiento y mejoras en su infraestructura.

Por su parte, la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, señaló que el festival permitió reunir a representantes de toda la provincia a través de una expresión artística que combina lo corporal, lo cultural y lo identitario. También anticipó que habrá una segunda edición, impulsada por el interés de numerosos grupos que no pudieron participar en esta primera convocatoria.

Desde la Municipalidad de Neuquén, la jefa de Gabinete, María Pascualini, destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y consideró que el encuentro favorece el intercambio entre compañías de distintas ciudades y fortalece la identidad cultural neuquina. En ese sentido, adelantó que la propuesta tendrá continuidad con una nueva convocatoria prevista para octubre.

La emoción también estuvo presente sobre el escenario. Malena, integrante de la academia Up Dance de Rincón de los Sauces, definió la experiencia como «inolvidable» y expresó su deseo de que este tipo de iniciativas continúen creciendo para acercar la danza a niños y jóvenes de toda la provincia.

Además de las presentaciones artísticas, la jornada incorporó una campaña solidaria junto al Banco Patagónico de Alimentos. Quienes asistieron pudieron colaborar con la donación voluntaria de alimentos no perecederos, destinados a organizaciones sociales de la región.

Pulso Neuquino es un espacio de encuentro para las artes escénicas que promueve la circulación de los elencos, el intercambio entre artistas y la visibilización del talento que se desarrolla en cada rincón de Neuquén.