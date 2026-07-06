«Un sector que sufría las lluvias»: el plan de Mariano Gaido para terminar en octubre las obras en Polvorines

La Municipalidad de Neuquén busca cerrar el año con la urbanización definitiva de uno de los sectores más postergados de la zona sur. El intendente Mariano Gaido confirmó que en octubre quedarán inauguradas las obras de cloacas, agua potable y pavimento en el sector Polvorines, una intervención que demanda una inversión de $2.500 millones afrontada íntegramente con recursos municipales, sin recurrir a esquemas de endeudamiento externo.

El desarrollo del proyecto debió ejecutarse en dos etapas debido a la vulnerabilidad hidráulica del terreno. Tras resolver de forma prioritaria el sistema de escurrimiento que colapsaba la zona durante los temporales, la Secretaría de Infraestructura avanzó sobre el tendido de servicios básicos.

“Este era uno de los sectores que más sufría cuando llegaban las lluvias, y se hicieron los pozos de bombeo y los pluviales correspondientes”, recordó Gaido durante una recorrida de supervisión.

Cloacas y agua: los plazos del avance subterráneo

Los trabajos de saneamiento registran el ritmo más acelerado del cronograma para permitir el posterior sellado de las calles con material asfáltico. La subsecretaria de Infraestructura Urbana, Mariel Bruno, detalló el estado de situación de los tendidos:

Red cloacal: registra un avance cercano al 60% de ejecución , incluyendo las conexiones domiciliarias definitivas para incorporar a las 250 familias al sistema general.

registra un avance cercano al , incluyendo las conexiones domiciliarias definitivas para incorporar a las al sistema general. Red de agua potable: se realizan tareas de reparación, recambio y refuerzo sobre las cañerías existentes para estabilizar la presión en el sector.

se realizan tareas de reparación, recambio y refuerzo sobre las cañerías existentes para estabilizar la presión en el sector. Infraestructura total: el consolidado entre saneamiento y suelo ya supera el 40% de avance general.

Pavimento diferenciado por el arroyo Durán

La traza urbana del barrio, delimitada por el arroyo Durán, Río Senguer, Anaya e Ignacio Rivas, presenta complejidades específicas por la cercanía con el curso de agua y la napa freática alta. Por este motivo, el municipio debió diseñar dos tipologías de calzada:

Pavimento Rígido (Hormigón): se vuelca exclusivamente sobre la franja costera del arroyo Durán para garantizar la durabilidad del suelo ante filtraciones.

se vuelca exclusivamente sobre la franja costera del arroyo Durán para garantizar la durabilidad del suelo ante filtraciones. Pavimento Flexible (Asfalto): se aplica en el tramado interno del barrio para agilizar los tiempos de habilitación vial.

Esta conectividad interna empalmará de forma directa con los corredores ya inaugurados sobre la avenida Saavedra, calle Senguer y el puente de Ignacio Rivas, completando el circuito de circulación para el tránsito que se mueve entre el centro y los nuevos desarrollos habitacionales del sur capitalino.