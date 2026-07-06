Cipolletti avanzó con un operativo en Michi Michi: derribaron dos aguantaderos y recuperaron una moto robada

Las construcciones precarias fueron retiradas durante un procedimiento conjunto en el que también se encontró un vehículo sustraído oculto entre la vegetación.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante este lunes un nuevo operativo para recuperar espacios públicos en el barrio Michi Michi, donde fueron demolidas dos construcciones precarias que, según la investigación, eran utilizadas como aguantaderos por personas vinculadas a distintos hechos delictivos. Durante el procedimiento, además, la Policía de Río Negro encontró una motocicleta que había sido robada en junio.

El despliegue se realizó en la zona rural de la ciudad y fue el resultado de una investigación policial, el aporte de denuncias realizadas por vecinos y el trabajo coordinado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad. Desde la comuna señalaron que «las casillas eran utilizadas como escondite de delincuentes y para almacenar elementos provenientes de robos».

Investigación y recuperación de un vehículo

Como parte del operativo, las estructuras fueron demolidas y los restos retirados del lugar. Paralelamente, efectivos policiales inspeccionaron el sector y localizaron una motocicleta de 150 centímetros cúbicos oculta entre la vegetación de una alameda cercana.

Tras verificar el dominio, el número de chasis y el motor, confirmaron que el rodado había sido sustraído durante junio. El vehículo fue secuestrado para avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución al propietario.

Desde el Municipio indicaron además que, en el marco de la investigación, ya hay personas detenidas con prisión preventiva, imputadas por su presunta participación en esta modalidad delictiva.

Más de 30 aguantaderos demolidos

El intendente Rodrigo Buteler destacó el resultado del procedimiento y remarcó el trabajo conjunto entre la Policía y la comunidad. «Fue un operativo muy importante y con resultados concretos. Quiero agradecer el enorme trabajo de la Policía de Río Negro y también el compromiso de los vecinos que se animan a denunciar. Cada denuncia sirve y nos permite actuar con rapidez para recuperar estos lugares que no pueden seguir siendo refugio para delincuentes«, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que la política de recuperación de espacios viene desarrollándose desde el inicio de la gestión. Según precisó, «en estos dos años y medio ya demolimos más de 30 aguantaderos y recuperamos espacios que durante años estuvieron tomados o eran utilizados para delinquir». Agregó que algunos predios fueron restituidos a sus propietarios y otros eran terrenos abandonados que fueron intervenidos junto con la Policía para mejorar la seguridad.

Tecnología y prevención

Buteler también resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer las tareas preventivas. Señaló que las cámaras lectoras de patentes (LPR) y los sistemas con inteligencia artificial permitieron detectar y secuestrar numerosos vehículos con pedido de captura que circulaban por los accesos de la ciudad.

«Todos los días vemos operativos exitosos gracias al trabajo policial y a la incorporación de tecnología. Ese anillo de seguridad hoy nos permite actuar más rápido y seguir fortaleciendo la seguridad de nuestra ciudad junto al Gobierno de Río Negro y la Policía provincial», expresó.

Desde el Municipio indicaron que este tipo de intervenciones continuará en distintos sectores de Cipolletti con el objetivo de eliminar espacios utilizados para actividades ilícitas y recuperar áreas públicas para los vecinos.