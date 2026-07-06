ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Cultura

Los Musis de Prófica vuelven con una gira de vacaciones de invierno en el Alto Valle

La banda, referente de la música para las infancias en Río Negro y Neuquén, presentará nuevas canciones y sumará un mapping audiovisual a un show pensado para disfrutar en familia.

Redacción

Por Redacción

Integrada por docentes de música del Alto Valle, la banda ofrecerá funciones en Cipolletti, Neuquén y Plottier durante el receso escolar. Foto gentileza.

Integrada por docentes de música del Alto Valle, la banda ofrecerá funciones en Cipolletti, Neuquén y Plottier durante el receso escolar. Foto gentileza.

Los Musis de Prófica, una de las bandas con mayor trayectoria en la música destinada a las infancias en la región, volverán a los escenarios durante las vacaciones de invierno con una gira que recorrerá Cipolletti, Neuquén y Plottier. La propuesta incluirá el estreno de nuevas canciones y una renovada puesta en escena con proyecciones audiovisuales, en espectáculos pensados para compartir en familia.

Musis de Prófica: más de 20 años de música y humor para compartir en familia

Con más de dos décadas de recorrido, el grupo se consolidó como una referencia dentro del género gracias a una propuesta que combina música, teatro, humor y participación del público. Cada presentación invita a cantar, jugar y moverse, en un formato donde las canciones se convierten en pequeñas historias y aventuras.

La gira comenzará el viernes 17 de julio, a las 16.30, en La Caja Mágica, de Cipolletti. Continuará el jueves 23, a las 16, en Teneas, en la ciudad de Neuquén.

Durante la segunda semana del receso escolar, el grupo volverá a presentarse el viernes 24, a las 16, en Deriva Teatro, también en Neuquén, y cerrará el recorrido el sábado 25, a las 16.30, en El Zaguán, de Plottier.

Uno de los principales atractivos de esta temporada será la incorporación de un mapping audiovisual que acompañará las canciones y enriquecerá la puesta escénica, sumando recursos visuales a una propuesta que ya integra actuación, humor y juegos con el público.

Los Musis de Prófica están integrados por docentes de música del Alto Valle y cuentan con más de 21 años de trayectoria. Su proyecto fue declarado de Interés Educativo por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén y sus canciones llegaron a oyentes de distintos países de Latinoamérica a través de plataformas digitales.

La formación está integrada por Joaquín Castañieira (guitarra eléctrica y voz), Gustavo Gándara (bajo y voz), Leo Nebbia (bajo, flauta traversa y voz) y Sebastián Iglesias (batería y voz).

Las reservas para cualquiera de las funciones pueden realizarse al 299 512-7497.

Agenda de funciones

  • 17 de julio | 16.30: La Caja Mágica (Cipolletti).
  • 23 de julio | 16: Teneas (Neuquén).
  • 24 de julio | 16: Deriva Teatro (Neuquén).
  • 25 de julio | 16.30: El Zaguán (Plottier).

Temas

Infancias

Música

Neuquén

Río Negro

Vacaciones de Invierno

Los Musis de Prófica, una de las bandas con mayor trayectoria en la música destinada a las infancias en la región, volverán a los escenarios durante las vacaciones de invierno con una gira que recorrerá Cipolletti, Neuquén y Plottier. La propuesta incluirá el estreno de nuevas canciones y una renovada puesta en escena con proyecciones audiovisuales, en espectáculos pensados para compartir en familia.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén