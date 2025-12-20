¿Dybala a Boca en enero? La confesión de su suegra, Catherine Fulop

Paulo Dybala atraviesa un momento complicado en la Roma. El delantero argentino fue suplente en los últimos cuatro partidos y, en el más reciente, ni siquiera ingresó. Al ser consultado por la situación del futbolista, el entrenador Piero Gasperini fue contundente: “Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias”.

Este escenario alimentó la ilusión de Boca Juniors, que sueña con que el cordobés rescinda su contrato con el club italiano y llegue como refuerzo en el próximo mercado. Sin embargo, Catherine Fulop, madre de Oriana Sabattini, salió a poner paños fríos.

En diálogo con Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, Fulop explicó el contexto familiar que atraviesa la pareja. “Oriana se quiere ir de Roma. Porque con Lea (Paredes) y Cami (Galante) ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha, se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, señaló.

Luego, aclaró que la posibilidad de ver a Dybala en Boca existe, pero no en el corto plazo. “Si es, es para junio. Ahora no. Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, sentenció.

De esta manera, Boca podría intentar quedarse con la ficha del talentoso jugador a mediados de 2026, cuando finalice su contrato con la Roma, que no tendría intenciones de renovarlo, lo que evitaría una negociación entre clubes.