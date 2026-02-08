Gallardo y el papelón de River en el Monumental: “Fue un mazazo impensado”

El 1-4 ante Tigre fue la derrota más dura de los ciclos de Marcelo Gallardo como DT y dejó a River lleno de dudas. A diferencia de otras ocasiones, el entrenador dijo presente en la conferencia de prensa. “Fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar», admitió el Muñeco.

«En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Una mala noche. Una muy mala noche«, sentenció.

El Millonario tuvo una gran cantidad de errores, sobre todo en defensa, que dejaron a los jugadores de Tigre en situaciones propicias para convertir. El serio equipo de Diego Davobe perdonó muy poco y se llevó una victoria que será recordada en muchos años por sus hinchas.

«Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro. El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos«, explicó Gallardo.

Golpeado. Así quedó el Millonario ante su gente. (FBaires)

De la evolución al mazazo

Gallardo valoró mucho el nivel mostrado por el equipo durante la pretemporada y en las primeras tres fechas del Apertura, en el que River se mostró sólido y sacó 7/9. Por eso, pretende que la dolorosa derrota no trastoque la confianza de sus futbolistas y no traiga los fantasmas del 2025.

«Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato”, siguió el DT.

Y agregó que “siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar».

También habló de los más reprobados

En el cierre de la corta conferencia de prensa, el Muñeco se refirió a Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Kevin Castaño, tres futbolistas que fueron fuertemente silbados por los hinchas cuando les tocó retirarse o ingresar al campo.

«El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Está en aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de reponerse creer en las condiciones que tienen y trabajar mucho más duro para cambiar esa imagen. Cuando no te salen las cosas de la manera que vos querés hay que trabajar el doble y seguir entrenando», cerró.