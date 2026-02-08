Lautaro Martínez convirtió en la goleada de Inter ante Sassuolo y alcanzó un récord histórico

Lautaro Martínez convirtió en la goleada del Inter. Fue victoria 5-0 como visitante del Nerazurri, que sigue en lo más alto de la Serie A con 58 puntos, 8 más que el Milan, el principal perseguidor.

El delantero de la Selección Argentina jugó 76 minutos en la quinta victoria consecutiva del equipo de Cristian Chivu. A los 5′ del segundo tiempo, el Toro marcó el 3-0 transitorio: desde un lateral, la pelota quedó en el aire, Lautaro la controló de pecho y definió con un gran zurdazo al primer palo del arquero.

¡EL TORO, SIEMPRE ESTÁ EL TORO! Con una jugada que arrancó desde el lateral, Lautaro Martínez controló, definió y marcó el 3-0 de Inter sobre Sassuolo.



Con este gol, se afianza como goleador de la Serie A con 14 anotaciones en 24 partidos disputados. Es el líder de goleo con gran diferencia, ya que le saca 6 goles a Cristian Pulisic, jugador del Milan.

Con la anotación, el futbolista de 28 años llegó a los 171 goles con la camiseta del Inter en 368 encuentros disputados y logró una histórica marca: igualó a Roberto Boninsegna y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del Inter. Una marca que demuestra el legado del jugador bahiense en uno de los clubes más grandes del futbol europeo.

Lautaro celebrando el gol junto a Marcus Thuram, el compañero de ataque.

Solo lo superan otras dos leyendas del club: Alessandro Altobelli, que tiene 209, y Giuseppe Meazza, que llegó hasta las 284 anotaciones.

El próximo fin de semana el Inter tendrá un duro choque ante Juventus, en el clásico Italiano. Se verán las caras el 14 de febrero. Luego, se medirá al Bodo por los playoffs de Champions League.