Boca visita a Vélez con algunos cambios en el once: formaciones, hora y TV

Este domingo a partir de las 22:15, Vélez recibirá a Boca en el José Amalfitani por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Nazareno Arasa será el juez princiál y el encuentro se podrá seguir por TNT Sports Premium.

El Fortín buscará prolongar su buen comienzo y subirse a la cima de la Zona A; mientras que el Xeneize, diesmado por las lesiones, intentará sumar su primera victoria como visitante en el año. Por otro lado, el Xeneize se ubica cuarto en el grupo con seis unidades y viene de ganarle a Newell’s como local. Sin embargo, tuvo una semana complicada por la cantidad de lesionados que tiene en este arranque de año.

Claudio Úbeda tuvo que rearmar el once que derrotó a la Lepra por las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, que se desgarraron en los entrenamientos del miércoles y se perderán varios partidos.

Sin embargo, entre las buenas, Miguel Merentiel se recuperó del desgarró en el gemelo izquierdo y sería titular este domingo. Edinson Cavani, por su parte, está cada vez mejor de la lumbalgia, pero quedó nuevamente fuera de la lista de convocados.

Además del ingreso de la Bestia por Iker Zufiaurre, habrá dos modificaciones obligadas por las ausencias del Changuito y de Ander: Kevin Zenón volverá a ser titular, como en el duelo de la segunda jornada ante el Pincha, y Milton Delgado partirá desde el inicio por primera vez en el año en un partido oficial.

El Mellizo quiere estirar la buena racha

Por su parte, Vélez está invicto en el torneo, luego de vencer a Instituto y a Talleres en las primeras dos jornadas y de igualar 1 a 1 en la visita a Independiente en la última. Con siete puntos, comparte el primer puesto de la Zona A con Lanús y Platense.

Se trata de un duelo especial para el DT Guillermo Barros Schelotto, que mantendría la base del equipo que viene de igualar Avellaneda, aunque con la dura baja de Jano Gordon: el lateral derecho sufrió una lesión en los ligamentos y estará varios meses de baja. Será reemplazado por Joaquín García, quien volvió a jugar -después de un año de inactividad- ante Talleres y anotó el gol del triunfo.

Boca ha sido un duro rival para el Fortín en los últimos juegos. De los últimos 15 partidos, solo ganó tres, y de local apenas pudo imponerse en uno de los últimos ocho.

Formaciones, hora y TV

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 22:15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: José Amalfitani.