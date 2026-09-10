El alemán Zverev frenó a una de las revelaciones y completó el cuarteto de semifinales del US Open

(AP). El alemán, mejor preclasificado, llegó a las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam del año.

Haciendo valer su condición de máximo favorito al título, el alemán Alexander Zverev se aseguró anoche su lugar en las semifinales del US Open, completando el cuarteto de candidatos a la corona que irán por el trofeo mayor del último Grand Slam de la temporada.

El teutón, N°2 del mundo y máximo preclasificado ante la ausencia del italiano Jannik Sinner (1°), el campeón de Roland Garros no quiso sorpresas ante el ascendente neerlandés Botic Van de Zandschulp (70°), una de las revelaciones del torneo, a quien derrotó por 6-2, 7-5 y 6-3, en 2 horas y 17 minutos de partido.

Sin el español Carlos Alcaraz (3°) en el camino, tras su eliminación ante el local Ben Shelton (8°), el finalista en Nueva York en 2021 (cayó ante el austríaco Dominic Thiem en la final) jugó un muy buen tenis en el último turno de la jornada en el estadio Arthur Ashe, evitando nuevamente pasar la medianoche neoyorquina.

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El N°3 del planeta no dio oportunidad alguna al neerlandés, de 30 años, que venía de dar varias sorpresas en su camino a cuartos de final, eliminando previamente a jugadores de gran talla como el australiano Alex de Miñaur (7°) y el belga Zizou Bergs (37°), entre otros. Pero la jerarquía de Zverev pudo más y hasta allí llegó la aventura de Van de Zandschulp.

En busca de la final, Zverev, por tercera vez en las semifinales del US Open, al ruso Karen Khachanov (50°), otro de los grandes batacazos del certamen, que previamente había eliminado al belga Alexander Blockx (34°) por 6-2, 7-5, 3-2 y retiro.

El otro cruce de semifinales tendrá un duelo de esperanzas locales. De un lado Frances Tiafoe, 11° preclasificado, y verdugo en la ronda pasada de su compatriota Alex Michelsen. Del otro, Ben Shelton, de 23 años y 8° del mundo, quien se encargó de eliminar a uno de los máximos favoritos, nada menos que el español Alcaraz.