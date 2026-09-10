Reciclaje de plásticos en Argentina: solo se recupera una pequeña parte y la UNRN explicó qué cambios necesita el sistema

Especialistas, funcionarios, cooperativas, pymes y representantes de la comunidad académica analizaron las dificultades del sistema y la necesidad de una nueva normativa. Foto: gentileza.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) reunió a funcionarios, cooperativas de recicladores, representantes de municipios, pymes y miembros de la comunidad académica para debatir sobre la gestión de residuos y el reciclaje de plásticos en Argentina.

El encuentro se realizó el miércoles 27 de agosto y contó con más de 60 participantes, entre quienes asistieron de manera presencial y virtual. La actividad se desarrolló en el marco de la participación de la UNRN en el proyecto internacional Erasmus+ TechTraPlastiCE, financiado por la Unión Europea.

La charla, titulada “La gestión de los residuos y el reciclado de plásticos en la Argentina: fortalezas y debilidades”, estuvo a cargo de Manuel Mateu, especialista en gestión integral de residuos con más de 15 años de trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

La apertura estuvo a cargo de Daniel Barrio, vicerrector de la Sede Atlántica de la UNRN, y Paula Awe, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad. Ambos señalaron que la actividad marcó el inicio de un ciclo de charlas destinado a promover el cuidado ambiental y el rol de la universidad pública como articuladora territorial.

El desafío de los plásticos a nivel mundial

Durante su exposición, Mateu dimensionó el crecimiento de la producción de plásticos en las últimas décadas. Según explicó, en 70 años la producción mundial aumentó 200 veces, al pasar de 2 millones a unas 431 millones de toneladas anuales.

Sin embargo, apenas el 9% de los plásticos se recicla a nivel global. El resto termina principalmente en rellenos sanitarios, es incinerado o queda mal gestionado en basurales y océanos, con consecuencias ambientales y de salud pública.

Por qué el reciclaje no se sostiene solo con la venta de materiales

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el aspecto económico del reciclaje. Mateu advirtió que el valor de los materiales recuperados no alcanza para financiar por sí solo todo el proceso de gestión.

Como ejemplo, mencionó el caso de Ecoembes en España, donde la comercialización de los materiales recuperados a la industria representa aproximadamente el 10% del costo total de la gestión.

Frente a esta situación, planteó la necesidad de avanzar en Argentina con la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mediante una Ley de Envases posconsumo.

El objetivo sería incorporar el costo de gestión de los envases dentro de la estructura de costos de las empresas que los colocan en el mercado, para evitar que ese gasto recaiga exclusivamente sobre los municipios o los vecinos.

Separar residuos no alcanza: también hace falta una industria que recicle

El especialista explicó que los sistemas de reciclaje necesitan combinar dos tipos de herramientas.

Por un lado están las políticas de «empuje», como la separación en origen y la recolección diferenciada. Por otro, las herramientas de «tiro», vinculadas con normas que incentiven u obliguen a las empresas a incorporar plástico reciclado en la fabricación de nuevos envases.

Según Mateu, ambas estrategias deben funcionar de manera equilibrada para que el sistema pueda sostenerse.

El rol de los recuperadores urbanos

Otro de los ejes del debate fue la inclusión social. Durante la charla se destacó el papel histórico de los recuperadores urbanos en el sistema de reciclaje argentino.

Según los datos presentados durante el encuentro, el 90% de los residuos posconsumo que efectivamente logran reinsertarse en la industria son recolectados por recuperadores.

Por eso, Mateu remarcó que cualquier política vinculada con la gestión de residuos debe contemplar su participación, tanto por razones sociales como por el papel que cumplen dentro de la recuperación de materiales.

La universidad como articuladora

El encuentro también puso el foco en el papel de las universidades en la transición hacia modelos más sustentables.

Desde la UNRN destacaron la importancia de promover la articulación entre el ámbito académico, los municipios, las industrias y las cooperativas, además de transferir conocimientos y formar profesionales capaces de desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio.

La actividad forma parte del proyecto internacional TechTraPlastiCE, que se desarrolla entre 2025 y 2028 y reúne a 10 instituciones de Europa y América Latina.