Corte en la Ruta 67 de Neuquén este jueves por obras: cuál es el sector afectado y qué desvíos que se pueden tomar

Provincia advirtió que el ingreso indebido sobre el terreno provocará daños en los trabajos y las bases de la futura calzada.

El Gobierno de Neuquén informó que el tránsito está restringido este jueves en la Ruta Provincial 67, también conocida como la Ruta del Petróleo, por obras de duplicación de calzada. Según detallaron a través de un comunicado, las tareas se realizan desde el empalme de la Ruta 22 y el tramo afectado es de un kilómetro y medio.

En el tramo intervenido el Gobierno informó que operan de manera constante equipos viales y vehículos de gran porte. Por eso, el organismo solicitó respetar la señalización y los desvíos establecidos para evitar siniestros y garantizar el normal desarrollo de los trabajos.

Los desvíos que se pueden tomar por la interrupción en la Ruta 67

Mediante un mapa compartido por las redes, el organismo solicitó utilizar exclusivamente los caminos alternativos habilitados.

El esquema de desvío está marcado con flechas verdes. Vialidad informó que «las restricciones se extenderán por etapas, de acuerdo con el avance de los distintos frentes de obra y de las tareas de pavimentación».

Además, comunciaron que se pueden realizar consultas mediante el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial a través de la línea oficial de WhatsApp: 2942-572138.