Neuquén se viste de gala: llega el Gran Desfile Élite al Hotel Hilton

La capital neuquina se alista para vivir una de las veladas más sofisticadas de la temporada. El próximo 26 de septiembre, los salones del Hotel Hilton Neuquén serán el escenario del Gran Desfile Élite, una noche dedicada por completo a la moda de gala y alta costura.

La alta costura representa representa un espacio donde la artesanía tradicional, los detalles hechos a mano y la exclusividad se fusionan para dar vida a piezas únicas que trascienden las tendencias pasajeras y el Alto Valle se prepara para formar parte de ese universo de sofisticación y elegancia.

Es así que llega una nueva propuesta. La producción integral está a cargo de Élite Producciones bajo la dirección de Walter Carrión en conjunto con Élite Moda Cipolletti.

La propuesta artística y comercial reunirá sobre la pasarela colecciones exclusivas de reconocidos autores nacionales e internacionales, abarcando una amplia gama estilística que incluirá desde sofisticados vestidos de novia hasta creaciones de alta costura destinadas a quinceañeras.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presencia de César Juricich. El prestigioso diseñador, una de las figuras más encumbradas e influyentes de la alta costura argentina, participará como invitado especial, aportando su vasta trayectoria y su mirada vanguardista al evento.

Las entradas ya están disponibles. Los interesados pueden realizar reservas o adquirirlas de manera directa a través de la organización y en el local de Élite Moda, ubicado en la intersección de las calles Fernández Oro y Sarmiento, en la ciudad de Cipolletti.