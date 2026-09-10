Alerta por nevadas y lluvia este viernes en la Patagonia: cuáles son las zonas afectadas de Río Negro y Neuquén y dónde hay alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por nevadas y lluvias para este viernes en el centro y norte de la Patagonia. Las provincias que se verán afectadas son Río Negro, Neuquén y Chubut. En el Alto Valle, el organismo indicó que habrá lluvias durante la mañana.

Según el parte emitido este jueves, en Río Negro la región que se verá afectada por lluvias será la comprendida entre Roca y El Cuy. También, la costa de Patagones.

Los sectores de Río Negro donde caerá nieve este viernes

En tanto en Bariloche y la cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó se registrarán nevadas durante la madrugada y la mañana. El mismo pronóstico rige para la meseta de Pilcaniyeu y Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy y 25 de Mayo.

En Roca la mínima llegará a los 3° durante la mañana y también se prevén ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora. En Neuquén igual.

«El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas», indicaron.

Alerta en todo Neuquén por lluvias y nevadas: el área más afectada

En Neuquén la alerta rige para la zona de la confluencia, este de Añelo y este de Pehuenches y Picún Leufú. En el resto de la provincia hay alerta por nevadas.

El área que se verá más afectada es el «este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas». Allí durante la tarde el alerta por nevadas se eleva a naranja.

En localidades del norte de Neuquén la mínima llegará a -2° durante la noche del viernes.

«El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual», advirtieron.

En el caso de Chubut también rige alerta amarilla por nevadas en gran parte del centro y norte la provincia. La advertencia comprende el área entre la Cordillera de Futaleufú, pasando por la meseta de Tehuelches, hasta el Paso Los Indios. Se espera que la nevada cese entrada la mañana del viernes.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante nevadas y lluvias

Las recomendaciones para las regiones donde hay alerta amarilla por nevadas son las siguientes:

– Evitar actividades al aire libre.

– Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

– Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

– Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

– Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

En el caso de ser alerta naranja se pide también prever «una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar y cortar el suministro eléctrico y el gas».