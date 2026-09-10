A cuánto cotiza el peso chileno HOY, 10 de septiembre: cómo abrieron las pizarras este jueves

Este jueves 10 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 10 de septiembre de 2026?

Jueves 10 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.62 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $162.287,10 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 10 de septiembre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este jueves 10 de septiembree de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este jueves 10 de septiembre de 2026:

$1.480,00 para la compra

para la compra $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 10 de septiembre de 2026:

$1.470 para la compra.

para la compra. $1.540 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 10 de septiembre de 2026?

En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este jueves 10 de septiembre de 2026, según el último reporte: