A cuánto cotiza el peso chileno HOY, 10 de septiembre: cómo abrieron las pizarras este jueves
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, jueves 10 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este jueves 10 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 10 de septiembre de 2026?
Jueves 10 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.62 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $162.287,10 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 10 de septiembre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este jueves 10 de septiembree de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este jueves 10 de septiembre de 2026:
- $1.480,00 para la compra
- $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 10 de septiembre de 2026:
- $1.470 para la compra.
- $1.540 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 10 de septiembre de 2026?
En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este jueves 10 de septiembre de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 10/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Exigencias de Vialidad
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)
|Calzada con hielo en sectores. Viento leve.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada con nieve y hielo
|Icalma
|Neuquén (RP 13)
|Habilitado con precaución
|Arg: 09:00 a 18:00 hs
Chi: 08:00 a 17:00 hs
|Sectores de la calzada con presencia de hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores con hielo, barro y baja adherencia. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Inhabilitado
|08:00 a 20:00 hs
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Inhabilitado durante la temporada invernal.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Cerrado
|Inhabilitado por período invernal y acumulación de nieve/daños en la calzada.
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