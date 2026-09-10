ROSEN Group desembarca Vaca Muerta tras abrir una nueva base en Neuquén Capital

La nueva base le permite a ROSEN reforzar su capacidad de respuesta frente a las necesidades de inspección y gestión de integridad en la región. Foto: gentileza.

ROSEN Group, compañía global con 45 años de trayectoria en la protección de activos críticos, anunció la apertura de una nueva oficina operativa en la ciudad de Neuquén. La decisión busca acompañar el ritmo de expansión de la actividad energética impulsada por Vaca Muerta, así como el desarrollo de la infraestructura de transporte necesaria para transportar una mayor producción de petróleo y gas.

La empresa indicó que, de esta manera, la nueva base le permite reforzar su capacidad de respuesta frente a las necesidades de inspección y gestión de integridad en la región. Su portfolio incluye inspección, ingeniería, software, investigación y desarrollo, además de soluciones para la industria de petróleo y gas, minería y nuevas fuentes de energía.

Con herramientas, equipos y especialistas asignados regionalmente, a partir de esta nueva base operativa se prevé sumar mayor agilidad y eficiencia para atender a los requerimientos de cada proyecto.

«Argentina está atravesando un cambio de paradigma en materia energética, pasando de ser un país importador de energía a convertirse en un exportador. La apertura de nuestra oficina en Neuquén es un paso importante para consolidar nuestra presencia tanto en el país como en la región, con el objetivo de acompañar la evolución de la industria de cara a 2030″, afirmó Eduardo Soria, Vicepresidente Senior para ROSEN Group Sudamérica.

En ese sentido, añadió: «ROSEN es una compañía que tiene el crecimiento en su ADN y que basa ese crecimiento en la innovación y la tecnología, manteniéndose siempre cerca de sus clientes. La integración entre tecnología y conocimiento humano genera resultados muy potentes».

Eduardo Soria, Vicepresidente Senior para ROSEN Group Sudamérica. Foto: gentileza.

ROSEN opera en la Argentina desde 1997 y trabaja con las principales compañías del sector hidrocarburífero. A nivel local, dispone de un taller propio y de la flota de herramientas de inspección técnica de ductos más numerosa del país. En los últimos 15 años, la compañía registró la inspección de más de 130.000 kilómetros de tuberías, respaldada por un equipo de ingenieros de integridad radicados en la región.

Según indicaron desde la firma, el incremento proyectado en la producción de Vaca Muerta exige mayores niveles de inspección avanzada, verificación de integridad y análisis predictivo, tanto para los activos ya existentes como para las obras en construcción.

Al respecto, Agustín Giai Levra, Country Manager de ROSEN Argentina, remarcó: «la apertura de nuestra oficina en Neuquén representa un paso natural en la evolución de ROSEN en Argentina. Estar presentes en el corazón de la actividad energética nos permite trabajar más cerca de nuestros clientes, responder con mayor agilidad a sus necesidades y acompañarlos en la gestión de la integridad de su infraestructura crítica».

«Tanto los nuevos desarrollos como los activos existentes enfrentan hoy desafíos cada vez más complejos, y nuestro objetivo es aportar tecnología, conocimiento y experiencia para que puedan operar de manera segura, eficiente y sostenible«, concluyó.

Agustín Giai Levra, Country Manager de ROSEN Argentina. Foto: gentileza.

Inteligencia artificial y análisis predictivo

A nivel mundial, la firma cuenta con más de 4.000 empleados y operaciones en 110 países. En el marco de la transformación digital, incorporó herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de datos y la elaboración de diagnósticos predictivos sobre la condición de la infraestructura.

Entre las innovaciones aplicadas se destaca la solución Data Fusion MFL, un sistema que combina señales MFL (fuga de flujo magnético) axiales y circunferenciales para transformar datos brutos en perfiles 3D de alta resolución. Esta tecnología mejora la precisión en las evaluaciones de tuberías, reduciendo costes y mejorando la seguridad.

La instalación en Neuquén responde al modelo operativo «Think globally, act locally», integrándose a la red de sedes regionales que la firma posee en Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro, apuntando a combinar la escala tecnológica global con soporte local directo.