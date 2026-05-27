El Alto Valle se hizo sentir en el Día de la Patria en Roca

En el marco del Día de la Patria, la Asociación Patriótica Tiro Federal General Roca fue sede del Torneo Pistola Militar Día de la Patria, el primer certamen 2026 de la disciplina y el tercero que se organiza en la región del Alto Valle.

El certamen reunió a 15 tiradores de General Roca, Villa Regina y Allen. La competencia consistió en 20 disparos por tirador con pistolas semiautomáticas calibre 9×19 y .45 ACP, disparando a una mano y a brazo libre sobre blancos deportivos del 1 al 10, ubicados a 25 metros.

La organización estuvo a cargo del Profesor Instructor de Tiro ITA José A. Jerez, integrante del cuerpo técnico del club anfitrión.

Los resultados del torneo de Pistola en Roca

Categoría Miras de Fibra Óptica:

1. Claudio Mrckic (TVVR) 173 puntos

2. Danilo Venegas (TFAA) 139 pts.

3. José Jerez (APTFGR) 133

4. Ernesto Natalini (APTFGR) 122

5. Carlos Sepúlveda (APTFGR) 113

6. Emiliano Di Martino (APTFGR) 96

7. Cristian Jara (APTFGR) 93

8. Lucas Corti (APTFGR) 84

9. Micaela Valverde (TFVR) 70

Categoría Miras Abiertas Convencionales:

1. José Luis Balbo (APTFGR) 166 puntos

2. Jorge Beteluz (APTFGR) 119

3. Franco Pérez (APTFGR) 117

4. Santino Soriano 93 puntos

5. Daniel Soriano 91 puntos

6. Laureano Godino (APTFGR) 81 puntos

El torneo de Pistola Militar mostró un buen nivel de competidores. (Fotos Gentileza)

Por otro lado, desde la comisión directiva de la Asociación Patriótica Tiro Federal de Roca destacaron y agradecieron la participación de todos los tiradores.

También recordaron que el club tiene sus puertas abiertas para quienes quieran iniciarse en la disciplina. Los entrenamientos se realizan los miércoles y sábados de 15:30 a 19.