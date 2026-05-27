Triunfo de Tirante en una jornada negativa para los argentinos en Roland Garros

Este miércoles se abrió la segunda ronda de Roland Garros, que se disputa en París en polvo de ladrillo. 10 argentinos avanzaron a esta instancia, igualando un número que no se alcanzaba hace 18 años. 5 de ellos saltaron a la arcilla hoy.

El primero en salir a la cancha fue Thiago Tirante (60°), que dio el batacazo y derrotó al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3. Con este triunfo, «Karate Kid» continúa en crecimiento y avanzó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam. En la próxima instancia se podrá ver las caras contra otro español, Carreño Busta, o ante el australiano Kokkinakis.

Luego, llegaron las malas noticias de la jornada. Marco Trungelliti (81°) luchó ante el ruso Khachanov (15°) pero quedó eliminado. Fue 7-6, 5-7, 6-1 y 7-6 en un partidazo que duró 3 horas y 45 minutos. El santiagueño dio batalla y show en París, pero no pudo ante la categoría de un ex top ten.

La segunda derrota del día fue nuevamente ante un ruso. Camilo Ugo Carabelli (59°) perdió ante Rublev (13°) por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 y se despidió del segundo Gran Slam de la temporada. El Brujo mostró un gran tenis en la mejor superficie que le sienta y estuvo muy cerca de quedarse con el cuarto set, pero cayó 7-5 en el tiebreak.

El último en jugar fue Mariano Navone (38°). La Nave, que venía de ser subcampeón en Ginebra, disputó el partido del día ante el checo Mensik (27°) pero cayó ajustadamente por 6-3, 2-6, 4-6, 6-1 y 6-7 en un encuentro maratónico de 4 horas y 41 minutos de juego.

En un partido lleno de vaivenes, no hubo quiebres en el último set y todo se definió en el supertiebreak, donde Navone siempre remó desde atrás pero con gran juego llegó a igualar. Salvo cuatro match points y en el quinto el europeo cerró el partido para ganar por 12-10.

Navone jugó un partidazo pero perdió por detalles.

La jornada argentina se cerrará con Solana Sierra (68°) en cancha. La única representante nacional en el cuadro femenino debutó con una sólida victoria sobre Raducanu por 6-0 y 7-6 y este miércoles tendrá un difícil duelo ante la italiana Jasmine Paolini (13°).

La agenda argentina del jueves

El jueves será otra jornada repleta de argentinos. 5 tenistas albicelestes irán en busca de la tercera ronda en París. En el primer turno, Facundo Díaz Acosta enfrentará al estadounidense Tien. Luego, Juan Manuel Cerúndolo tendrá una tarea casi imposible ante Sinner, el número 1 del mundo, que acumula 30 victorias consecutivas.

Francisco, el hermano mayor, saltará a la cancha ante el local Hugo Gaston. Por otro lado, Román Burruchaga se verá las caras ante el canadiense Auger-Aliassime, un escollo difícil de superar. Por último, Francisco Comesaña se cruzará contra el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.