Colapinto viste a la moda: Alpine hizo un acuerdo con Gucci y cambiará su nombre

En un acuerdo sin precedentes, Alpine anunció que Gucci será su principal patrocinador desde 2027 en la Fórmula 1 y se incorporará al nombre de la escudería.

Será la primera vez que una marca de moda de alta gama ocupe este rol en un equipo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Aunque no se publicaron los números oficiales, trascendió que el acuerdo será de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada y que duraría, como mínimo, tres años.

La escudería en la que corre Franco Colapinto competirá desde 2027 con el nombre de «Gucci Racing Alpine Formula One Team». Con este acuerdo, el equipo también cambiará el color de su monoplaza y pasará del rosa al negro.

«Esta asociación con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser title partner en Fórmula 1″, dijo Francesca Bellettini, presidenta y CEO de Gucci.

Desde Gucci destacaron que la categoría «se ha transformado en una plataforma global de enorme alcance, con una audiencia cada vez más diversa, joven y premium algo que consideran clave para potenciar la visibilidad y relevancia cultural de la marca».

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, valoró el acuerdo. «Asociarnos con una marca prestigiosa del calibre de Gucci en Fórmula 1 como patrocinador principal de Alpine Formula One Team es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso», afirmó.

«Con la mejora en el rendimiento en pista y el mejor inicio de temporada en puntos de Alpine, esta nueva colaboración demuestra el impulso creciente que tiene el equipo«, agregó.

Dentro de esas mejoras se enmarca el gran presente de Colapinto que viene de tener sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 con el 7° puesto en Miami y el 6° en Montreal.

Con estos rendimientos, el argentino tiene grandes chances de continuar en Alpine el año que viene. Si eso ocurre, correrá con el nuevo auto negro auspiciado por Gucci.