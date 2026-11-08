Qué significa la rosa de oro, la tradicional ofrenda que deja el papa León XIV en Uruguay

El papa León XIV dejará una rosa de oro en Uruguay. Foto: Captura Vatican News.

El papa León XIV dijo que depositará una rosa de oro en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Lo comunicó durante su homilía en Uruguay antes de emprender su viaje hacia Argentina. Qué significa esta tradición de la Iglesia.

En su mensaje, el Sumo Pontífice focalizó su homilía en la importancia de transmitir la fe.

El papa León XIV dejará una rosa de oro en Uruguay: lo dijo en su homilia

«Dentro de poco depositaré una rosa de oro ante esta imagen», dijo el papa León XIV en su última misa celebrada en Uruguay.

Explicó que es una forma de «hacer visible el cumplimiento de aquellos palabras que ella misma pronunció» sobre que la «felicitarán todas las naciones».

Señaló que esa rosa de oro será ofrecida «como signo de veneración» y como «recuerdo a sus hijos que están llamados a imitarla» a la Virgen María.

«Que preserve a Uruguay de cuánto lo aparte de cristo»; rezó.

Qué es la rosa de oro, el regalo que dejará el papa León XIV en Uruguay

La rosa de oro tiene raíces antiguas. Según explicaron desde Vatican News, «simboliza la bendición papal y la tradición de este regalo se remonta a la Edad Media».

Señaló que a lo largo de los siglos se ha regalado a monasterios, santuarios, soberanos y personalidades destacadas en reconocimiento a su compromiso con la fe y el bien común.

En Argentina, una rosa de oro está en la Basílica de Luján. Fue entregada en 1982 por Juan Pablo II.

En las entregadas a las devociones marianas son símbolo del amor y la devoción del papa hacia la Virgen María.