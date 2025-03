El apoderado de Foster Gillett respondió la denuncia de River

El apoderado del multimillonario Foster Gillett, Guillermo Tofoni, respondió a la demanda de River: «Es una denuncia sin ningún sentido ni argumento porque no hubo contrato firmado». Luego, agregó que «si no hubo contrato firmado, no hubo daño. Es como que me quieras hacer un juicio porque no te vendí la casa».

En diálogo con TNT Sports, se excusó : «Él (Foster) se quedó con el activo, que en este caso es el jugador, y no hubo contrato firmado. No hay ni borrador, ni contrato ante escribanos, nada. Personalmente no estuve en ninguna negociación».

A través de un documento presentado por el apoderado del club, Julio Peña Estrada, el Millonario realizó la presentación judicial «contra Foster Gillett, Juan Manuel Cobián y Guillermo Tofoni, asimismo contra los que hayan prestado su concurso o colaboración como instigadores, partícipes necesarios, cómplices o encubridores en los delitos de estafa y defraudación».

Según el acta, River hizo unos requerimientos a la Justicia: «Pido se ordene allanamiento de las oficinas del imputado Guillermo Tofoni». La solicitud se debe a «obtener de forma urgente y efectiva la documentación sobre la operatoria referente al jugador Rodrigo Villagra y con el objeto de obtener el domicilio de Foster Gillett y Juan Manuel Cobian que hasta la fecha se desconocen».

Finalmente, Rodrigo Villagra, volante cordobés de 24 años fue traspasado a CSKA de Moscú en los últimos días. La dirigencia de River vendió el 50% del pase a cambio de 5 millones de dólares, de los cuales 4.000.000 fueron como monto fijo y el resto por el cumplimiento de objetivos.

El jugador comenzó a entrenarse por separado a la espera del pago por parte del Grupo Gillet. Sin embargo, el pago nunca se realizó ni tampoco el grupo inversor firmó un documento de garantía en favor del club. Es por ello que volvió a River.