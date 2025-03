El palito de Sergio Ramos a Martín Demichelis tras la eliminación de Monterrey: «Subestimamos»

El Rayados de Monterrey que dirige Martín Demichelis quedó afuera de la Concachampions luego de igualar en la revancha ante Vancouver Whitecaps. Luego de la eliminación, Sergio Ramos alzó la voz y realizó una dura autocrítica. ¿Palito para el entrenador argentino?

Luego del encuentro, el referente español no ocultó su molestia y opinó sobre el rendimiento del equipo. «Es un partido para reflexionar, para hacer autocrítica. Todos pudimos dar mucho más«, opinó.

Pero no se quedó ahí y lanzó una indirecta contra el entrenador argentino: «Subestimamos a un rival que físicamente demuestra lo que tiene y lo que te pueden hacer a la contra, con transiciones muy rápidas; al final ellos han aprovechado las ocasiones que tuvieron«.

En ese sentido, dio su punto de vista sobre el desarrollo del encuentro y remarcó: «Tuvimos ocasiones tanto en la primera como en la segunda parte para ampliar el marcador, no lo hicimos, y al final pues nos penalizó no cerrar al partido. Una noche difícil«.

Martín Demichelis rompió el silencio tras la eliminación de Monterrey

Martín Demichelis está en el ojo de la tormenta tras la eliminación de Monterrey. El empate 2-2 lo dejó afuera de la competencia y en conferencia de prensa aseguró que «no decide su continuidad». «Está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey», sostuvo.

El entrenador argentino fue autocrítico y señaló que no estuvieron a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo».