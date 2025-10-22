El apoyo de Rodrigo De Paul a Racing antes de la semifinal con Flamengo por la Copa Libertadores

El volante del Inter Miami dio su apoyo a la Academia para el cruce con el conjunto brasileño.

Racing enfrentará este miércoles a Flamengo desde las 21.30, en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. En la previa del partido, Rodrigo De Paul apareció con un mensaje que emocionó a los hinchas.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina, identificado con los colores de la Academia, dejó unas palabras de aliento para el equipo que dirige Gustavo Costas.

“Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Me estoy preparando para estar mañana (por hoy) ahí, viendo el partido, haciendo fuerza. Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos, a jugar en estas canchas difíciles”, respondió desde la concentración con el Inter Miami, que este viernes comenzará su travesía por los playoffs de la MLS.

El mensaje de Rodrigo De Paul al plantel de Racing en la previa de la semifinal

“Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por la connotación que tiene. Dieron la cara, así que ellos sabrán cómo jugar este compromiso”, sostuvo De Paul.

Y resaltó: “Lo más importante es que lo hagan siempre con el corazón y con el conocimiento de que son partidos que capaz no se vuelven a repetir”.

Por otro parte, el Motorcito aseguró que se mantiene en contacto y al tanto del día a día de Racing: “Con Gustavo (Costas) no hablo. Lo vi varias veces cuando fui al predio. Sí hablo mucho con Diego (Milito) y con el Chino (Saja)”, reveló De Paul, quien se formó futbolísticamente en la Academia. Allí jugó de 2013 a 2014 y tuvo un segundo paso en 2016.