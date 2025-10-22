Se cierra la 3° fecha de la Champions League con varios argentinos en acción: Madrid vs Juventus, el plato fuerte

La máxima competencia internacional de clubes tendrá nueve partidos esta jornada, con una masiva participación de argentinos. Los detalles.

Se cierra la 3° fecha de la Champions League, con varios argentinos en acción

Este miércoles se juega una nueva jornada de la UEFA Champions League. Luego de que este martes, Lautaro Martínez volviera a convertir con el Inter, varios argentinos saltarán a la cancha en este prestigioso torneo. Durante este día, se disputarán nueve partidos.

A primer turno, el Galatasaray de Mauro Icardi buscará ganar su segundo partido consecutivo en la competencia. El duelo será en Estambul frente al Bodo Glimt de Noruega, que es una de «las cenicientas» del torneo.

Más tarde, el Tottenham visitará a Mónaco. Cuti Romero es duda para este cruce: el argentino no jugó vs Aston Villa el pasado fin de semana y se cree que no viajará hasta el Principado.

Otro que está en duda es Enzo Fernández. El Chelsea recibirá al Ajax y la presencia del mediocampista es una incógnita, ya que se está recuperando de una sinovitis en su rodilla derecha. Facundo Bounanotte sería titular y Alejandro Garnacho esperaría en el banco de suplentes.

Continuando con los equipos ingleses, el Liverpool de Alexis MacAllister tendrá una difícil parada contra el Eintracht Frankfurt. Los dirigidos por Arne Slot viene de un duro golpe, luego de caer en el clásico inglés frente al Manchester United.

Franco Mastantuono tendrá un nuevo desafío con el Real Madrid. En busca de su primer gol en la competencia, el conjunto más ganador de la competencia se medirá en el Santiago Bernabéu a la Juventus.

Por último, dos argentinos saltarán a la cancha en el Sporting vs Marsella. Leo Balerdi y Gerónimo Rulli buscarán sumar de a tres en Portugal.

La agenda completa del miércoles de la Champions League

Athletic Bilbao vs Qarabag – 13:45

Galatasaray vs Bodo Glimt – 13:45

Mónaco vs Tottenham – 16:00

Atalanta vs Slavia Praga – 16:00

Chelsea vs Ajax – 16:00

Frankfurt vs Liverpool – 16:00

Bayern Munich vs Brujas – 16:00

Real Madrid vs Juventus – 16:00

Sporting vs Marsella – 16:00

Lautaro Martínez sigue en racha en la Champions League

Con su gol frente a Union St. Gilloise, Lautaro Martínez continúa en racha en la Champions League. El delantero argentino llegó a 24 goles en la máxima competencia internacional de clubes e igualó a Ángel Di María y Gonzalo Higuain en la tabla histórica de artilleros en el certamen.

Por delante del capitán del Inter, solo se ubican tres futbolistas: Hernán Crespo (25), Sergio Agüero (41) y el inalcanzable Lionel Messi, que lidera la tabla con 124 anotaciones. Con su gran presente en el equipo italiano, seguramente Lautaro se meta en el podio histórico de goleadores argentinos en un futuro no muy lejano.